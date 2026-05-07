Яблоневый оптимизм: садоводы Кубани ожидают хороший урожай и приятные цены после холодной весны

Середина весны в Краснодарском крае выдалась, мягко говоря, прохладной. Дожди, а местами и заморозки, оказали свое влияние на плодовые деревья. В эфире новостного шоу «Первая ласточка» на Радио «КП»-Кубань генеральный директор Союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков отметил, что пока что окончательные выводы делать рано.

- Сильных заморозков, как в 2025 году, в этом году не было. В отдельных районах температура воздуха понижалась до -2 градусов на почве. Но садоводы дымили, опрыскивали, обрабатывали препаратами специально для того, чтобы клетка листа не разрывалась от морозов. Но то, что была холодная дождливая погода, которая плохо сказывается на цветении, это факт. Для того, чтобы нормальное было опыление, чтобы пчела летала, надо хотя бы температуру плюс 15 градусов днем. А у нас шли дожди, и было холодно. Вот поэтому результаты цветения будут только через время. К концу мая будет видно уже, что осталось на деревьях, на яблоне. Ну, а на косточковых сейчас уже видно. И везде ситуация разная, - рассказал Николай Щербаков.

В Краснодарском крае есть много видов защиты растений от возвратных заморозков. Когда садоводы понимают, что будет непогода, они в первую очередь обрабатывают плодовые и косточковые специальными препаратами. Такие лекарства для растений проникают через листики и повышают концентрацию клеточного сока в клетках деревьев. Когда концентрация сока больше, то клеточная стенка менее подвержена разрыву во время мороза.

- Второй, дедовский, прием – это дым. Садоводы разбрасывают солому по периметру сада, а когда температура опускается ниже нуля, зажигают эти кучи, и дым окутывает территорию. Это помогает. Он повышает температуру в саду. Таким образом поля и сады защищали всегда. Раньше были дымовые шашки в советское время, но сейчас в основном используют для этого солому, - пояснил Николай Щербаков.

Также генеральный директор Союза «Садоводы Кубани» добавил, что обычно косточковые культуры попадают под возвратные весенние заморозки. Яблоня же еще продолжает цвести. Из-за такой погоды срок ее цветения увеличился. Но с улучшением погодных условий, она отцветет. Также этого дерева заморозки практически не коснулись. Разве что в отдельных садах на севере Кубани. Поэтому в этом году проблем с урожаем яблок пока что нет, садоводы ожидают хороший урожай.

- В том году мы получили маленький урожай, было три волны возвратных заморозков, которые затронули и яблони. И на мы получили на 40% меньше, чем ожидали. Теперь сады отдохнули, набрались сил. В этом году яблоня идет очень хорошо везде по краю. Мы ожидаем хороший урожай, - сказал Николай Щербаков.

Также генеральный директор Союза «Садоводы Кубани» добавил, что в случае достойного урожая яблок, появится еще один существенный плюс – приятная цена для потребителя.