15 минут, которые спасли жизнь: кубанские врачи вырвали ребенка из объятий смерти

Кубанские врачи спасли жизнь 13-летней девочки

Страшная трагедия случилась в Краснодаре в начале весны – с 12 этажа одной из высоток города по неосторожности упала 13-летняя девочка. Она получила серьезные травмы: переломы, повреждения внутренних органов, тяжелый ушиб мозга. Когда на место приехала бригада Территориального центра медицины катастроф скорой помощи, ее сердце перестало биться. Но врачи не сдались и стали действовать.

«Четверть часа, 15 минут, 900 секунд – столько времени сердце девочки не билось самостоятельно. Не теряя надежды и веры, сотрудники бригады боролись за жизнь ребенка», - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

Трое медиков - Евгений Азаркин, Виктория Лящина и Александр Литюк – откачивали ребенка, пока не вырвали из объятий смерти. Они смогли запустить сердце девочки.

После этого пострадавшую срочно увезли в Детскую краевую клиническую больницу. Там ее уже ждала другая команда врачей. Медики провели сложнейшие реанимационные мероприятия и операции.

«Лучшие детские травматологи-ортопеды больницы – Едиджи А.А., Кульян В.В., Лягуша А.В., Удовин А.В. – продолжают лечить девочку. Они делают все, чтобы она выздоровела», - добавили в региональном минздраве.

Этот случай показывает, как слаженно работает медицина Кубани: врачи медицины катастроф и специалисты детской больницы совершили настоящее чудо. Жизни девочки теперь ничего не угрожает, а медики продолжают работать над восстановлением ее здоровья.

