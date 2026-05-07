«Лестница в никуда». Краснодарский рок-фестиваль отменили по соображениям безопасности

Рок-фестиваль "Лестница в небо" в Краснодаре отменен. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Рок-фестиваль «Лестница в небо» должен был пройти в Краснодаре в конце мая. Музыкальный праздник ждали все фанаты неформальной музыки. На концерты под открытым небом собирались ехать меломаны не только с Кубани, но и из соседних Адыгеи и Ростовской области.

Группы «Маша и медведи», «Пикник», «Анимация» и другие звезды рок-сцены планировали выступать в течении в течении трех дней. Но за две недели до фестиваля стало известно об отмене.

«Практически ежедневно Краснодарский край подвергается атакам беспилотников. Тревожная новостная повестка и повышенный уровень угрозы стали причинами, по которым фестиваль «Лестница в небо 2026» не состоится. Несколько дней назад силовые структуры, а затем и администрация города, запретили нам проведение фестиваля», – сообщили организаторы фестиваля.

Опен-эйр должен был пройти 29, 30 и 31 мая на площадке по улице Обрывной. Представители фестиваля подчеркнули, что команда «боролась за него до последнего», рассматривая различные варианты проведения концертов. В своем обращении к поклонникам организаторы выразили благодарность за поддержку.

«Спасибо вам, что ждали, любили и верили. Спасибо, что проживали «Лестницу в небо» вместе с нами – даже сейчас. Мы обязательно встретимся, когда небо над краем снова станет мирным и безмятежным. И тогда это будет по-настоящему грандиозная встреча. Обещаем. Вы – наш самый главный свет», – говорится в сообщении.

Реакция поклонников

Новость об отмене расстроила меломанов. В сообществе «Лестницы в небо» поклонники оставляют сообщения с надеждой, что фестиваль все же удастся возродить.

«Я очень расстроена из-за отмены моего любимого рок-фестиваля. Но мысленно я каждого обнимаю и понимаю. Встретимся в следующем году. Пусть будет мирное небо над головой», – написала одна из собиравшихся на концерт девушек.

Другой парень уверен, что фестиваль удастся провести, но немного позже.

«Мы обязательно встретимся!!! Переждём эти тяжелые времена и снова зажжём нашу «Лестницу в небо» !!! Спасибо организаторам, что до конца пытались выстоять и провести фестиваль!», – опубликовал он сообщение.

Возврат билетов

Абонементы стоили от 4,5 до 9,5 тысяч рублей. Всем, кто уже приобрел билеты, пообещали вернуть деньги.

История фестиваля

Рок-фестиваль «Лестница в небо» был основан бизнесменом Андреем Андреевым в память о сыне. Впервые мероприятие прошло в 2014 году на стадионе «Андрей-Арена» в Афипском. С 2021 года фестиваль проводился в «Усадьбе «Фамилия» под Пластуновской. В 2025 году фестиваль также был отменен из-за ограничений на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 1000 человек.