Агкацев вывел «быков» в суперфинал: ФК «Краснодар» победил «Динамо» в кубке России по пенальти

"Краснодар" вышел в суперфинал. Фото:max.ru/fckrasnodar

Матч между «Краснодаром» и московским «Динамо» начался в особой атмосфере. Перед стартовым свистком на стадионе прозвучали патриотические песни, а команды почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания в честь Дня Победы. Футболисты и судьи вышли на поле в специальных футболках с надписью «Одна на всех», посвященной празднику 9 Мая.

Первый символический удар по мячу нанес герой войны Иван Степанович Кузнецов. Трибуны встретили ветерана аплодисментами, а сам матч быстро перешел в напряженную борьбу за выход дальше по турнирной сетке.

Первые минуты остались полностью за «Краснодаром». «Быки» активно прессинговали, контролировали мяч и практически не выпускали соперника со своей половины поля. «Динамо» пыталось отвечать контратаками, но долгое время москвичам не удавалось создать действительно опасные моменты.

Самый тревожный эпизод первого тайма произошел на 43-й минуте. После опасной атаки «Динамо» мяч уже мог оказаться в воротах хозяев, однако Станислав Агкацев спас команду, буквально выбив мяч из пустых ворот. Этот эпизод стал одним из ключевых в матче.

После перерыва игра изменилась. «Динамо» вышло на второй тайм гораздо агрессивнее и сразу стало чаще угрожать воротам «Краснодара». На 54-й минуте Агкацев снова выручил команду после опасного удара, и именно после этого момента «быки» вновь включились в игру.

Команда стала активнее действовать впереди, чаще искать свободные зоны и быстрее переходить из обороны в атаку. Однако основное время встречи так и завершилось без забитых мячей.

Судьба противостояния решалась в серии пенальти. Напряжение на стадионе чувствовалось после каждого удара. В итоге «Краснодар» оказался точнее — 6:5. Главным героем вечера стал Станислав Агкацев. Голкипер отбил два удара и фактически принес команде победу.

После финального сейва стадион взорвался эмоциями. Игроки «Краснодара» бросились к своему вратарю, а трибуны долго скандировали его имя.