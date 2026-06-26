Три дилерских центра и развитый сервис: почему Краснодар — идеальный город для EVOLUTE

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года. ** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых гибридных автомобилей, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ». Фото: пресс-служба Evolute.

Краснодар — один из городов с максимальным присутствием бренда EVOLUTE в России. Три дилерских центра обеспечивают жителям южной столицы оперативный доступ к полному спектру услуг: от консультации и тест-драйва до квалифицированного технического обслуживания и ремонта. Это делает владение гибридным кроссовером EVOLUTE i-SPACE максимально комфортным.

EVOLUTE i-SPACE оснащен силовой установкой мощностью 218 л.с. с расходом топлива 5,6 л на 100 км и суммарным запасом хода до 1 250 км. Мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном высокой четкости, шесть подушек безопасности, просторный салон и багажник объемом до 2 125 литров, при разложенных рядах сидений, делают его универсальным семейным автомобилем. Доступная стоимость расходных материалов и круглосуточная поддержка снижают стоимость владения.

Фото: пресс-служба Evolute.

Программы рассрочки, кредитования и трейд-ин делают переход на гибрид максимально удобным и финансово комфортным. Благодаря гибким условиям покупки клиенты могут подобрать оптимальное решение под свой бюджет. С учетом государственной субсидии до 925 тыс. рублей стоимость EVOLUTE i-SPACE начинается от 2,56 млн рублей, а при покупке по программе трейд-ин — от 2,365 млн рублей.

EVOLUTE — российский электромобильный бренд №1* с производством на заводе полного цикла в Липецкой области. Компания активно развивает дилерскую сеть и повышает качество обслуживания. На сегодняшний день дилерские центры работают в 19 регионах России. EVOLUTE i-SPACE — самый доступный гибридный кроссовер на российском рынке**.

Каждому владельцу доступно бесплатное мобильное приложение EVOLUTE для дистанционного контроля автомобиля и поиска зарядных станций. Экономия владения на техобслуживании, топливе и транспортном налоге составляет до 550 тыс. рублей в год. Подробная информация о модели, условиях покупки и адресах дилерских центров — на сайте evolute.ru.

Фото: пресс-служба Evolute.

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.

** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых гибридных автомобилей, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ».

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