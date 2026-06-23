Читала книги, писала рассказы и получила 200 баллов на ЕГЭ: Выпускница из Сочи добилась максимальных результатов на экзаменах

Выпускница из Сочи набрала 100 баллов по русскому языку и литературе. Фото: личный архив

Выпускница сочинской школы №10 Олеся Ирская вошла в число лучших выпускников Кубани, набрав максимальные 100 баллов сразу по двум предметам - русскому языку и литературе.

За школьные годы Олеся успела добиться серьезных успехов. Она стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и дважды становилась призером муниципального этапа по литературе. Кроме того, с пятого по одиннадцатый класс девушка была старостой класса и всегда принимала активное участие в организации школьной жизни. При этом сама Олеся не считает себя человеком, который стремится быть в центре внимания.

«С пятого по одиннадцатый класс я была старостой. Я практически никогда по своей инициативе не участвовала во внутришкольных конкурсах и других мероприятиях, при этом всегда старалась помогать их организовывать, принимала участие в каждой олимпиаде», - рассказала «КП»-Кубань» выпускница.

Олеся золотая медалистка. Фото: личный архив

Будущее девушка связывает с языками. Она мечтает стать художественным переводчиком и уже планирует поступление на лингвистическое направление. Документы Олеся собирается подать сразу в несколько городов - Казань, Краснодар и Санкт-Петербург.

«Для сдачи ЕГЭ я выбрала литературу, поскольку меня всегда к ней тянуло. Я с детства безумно любила читать книги и выступать со стихотворениями. Конечно, высокие результаты - моя заслуга, потому что я занималась каждый день, смотрела лекции и постоянно повторяла конспекты, но я бесконечно благодарна своим преподавателям за помощь и поддержку», - говорит Олеся.

Подготовкой выпускницы занималась учитель русского языка и литературы Елена Давыдова - Почетный работник общего образования России и заслуженный учитель Кубани. За годы работы педагог подготовила уже 13 стобалльников по этим предметам.

Олеся любит читать и мечтает стать художественным переводчиком. Фото: личный архив

Однако за высокими баллами стоят не только занятия и учебники. Олеся уверена, что во время подготовки важно сохранять баланс и находить время для любимых занятий. В свободные минуты девушка рисует, пишет рассказы и стихотворения, увлекается фотографией и кинематографом.

«Нельзя забывать о своих увлечениях, когда вы готовитесь к ЕГЭ. Рисуйте, вяжите, катайтесь на велосипеде, вышивайте в перерывах между подготовкой. Да, честно трудиться тяжело, но это можно делать без нервных срывов и бессонных ночей. Только тогда получится успешно сдать экзамен», - уверена выпускница.

Большую роль в жизни Олеси играет семья. У нее есть старшая сестра Дарья и младший брат Артем. Сестра во многом стала для девушки примером доброты и целеустремленности, а брат всегда поддерживал ее в самые напряженные периоды подготовки.

Олеся Ирская с семьей. Фото: личный архив

Особое место в истории успеха занимает мама Наталья, которая работает в Управлении соцзащиты населения Центрального района Сочи. Именно она была рядом в самые волнительные моменты, помогала справляться с переживаниями и верила в дочь.

За скромностью Олеси скрывается внушительный список достижений. Как рассказывает мама выпускницы, дочь никогда не любит говорить о своих успехах. Между тем со второго по восьмой класс она ежегодно получала похвальные листы за отличную учебу, окончила девять классов с красным аттестатом, а сейчас стала обладательницей золотой медали.