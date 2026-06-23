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23 июня 2026 7:38

Летний суп стал дороже: Во сколько кубанцам обойдется окрошка летом 2026 года

Индекс окрошки на Кубани вырос до 774 рублей
Гарик АРОЯН
Индекс окрошки на Кубани вырос до 774 рублей

Индекс окрошки на Кубани вырос до 774 рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето на Кубани невозможно представить без окрошки. В жаркие дни холодный суп остается одним из самых популярных блюд на столах жителей региона. Однако в этом году приготовить традиционную окрошку стало заметно дороже.

Как стало известно «КП»-Кубань», по данным аналитической платформы «ЧекИндекс», в первой половине июня 2026 года так называемый индекс окрошки в Краснодарском крае составил 774 рубля. Это на 9% выше, чем годом ранее. При этом показатель оказался выше среднероссийского уровня, который достиг 720 рублей и увеличился за год на 10%.

Индекс окрошки рассчитывается по классическому советскому рецепту на четыре порции. В него входят картофель, редис, огурцы, вареная колбаса, яйца, сметана, зелень и квас.

Огурцы на Кубани серьезно подешевели

Огурцы на Кубани серьезно подешевели

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на общий рост цен, ситуация с отдельными ингредиентами на Кубани складывается по-разному. Например, килограмм картофеля в регионе по данным «Краснодарстата» стоит в среднем 67,8 рубля. Это немного выше среднероссийского показателя в 64 рубля. При этом по стране картофель за год подешевел сразу на 25%, тогда как в Краснодарском крае, наоборот, вырос в цене на 2%.

Одним из главных преимуществ Кубани стали свежие овощи. Огурцы в регионе стоят в среднем 154,6 рубля за килограмм. Для сравнения, по России их медианная цена достигла 190 рублей. Более того, за год стоимость огурцов на Кубани снизилась на 31%, что стало одним из самых заметных изменений среди ингредиентов для окрошки.

Схожая ситуация наблюдается и с редисом. В Краснодарском крае килограмм этого овоща обходится примерно в 150 рублей, тогда как среднероссийский показатель составляет 243 рубля. Разница превышает 90 рублей.

Выгоднее на Кубани покупать и яйца. Десяток куриных яиц стоит 104,2 рубля против 128 рублей в среднем по стране.

Для жителей страны и региона, кто любит окрошку на кефире, практически ничего не поменялось. В среднем молочный продукт не отличается по стоимости - 112,2 рубля в регионе и 112 рублей по России.

Кубанская окрошка оказалась дороже, чем среднероссийская

Кубанская окрошка оказалась дороже, чем среднероссийская

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Однако некоторые продукты на Кубани стоят дороже общероссийского уровня. Так, пучок укропа обойдется в среднем в 36 рублей, тогда как по стране его можно приобрести за 27 рублей. Зеленый лук стоит около 65 рублей, что практически соответствует российскому показателю в 64 рубля.

Значительную часть расходов традиционно формируют мясные и молочные продукты. По данным «Краснодарстата», килограмм вареной колбасы в регионе стоит 580,9 рубля. Несмотря на это, за год продукт даже немного подешевел - на 1,4%. Сметана обходится в среднем в 362,8 рубля за килограмм.

- На формирование стоимости окрошки сегодня влияют сразу несколько факторов. С одной стороны, сезонное поступление свежих овощей позволяет сдерживать рост цен. С другой - сохраняется влияние инфляции, транспортных расходов и затрат производителей, - рассказали «КП»-Кубань» аналитики «ЧекИндекса». - Покупатели все чаще выбирают более качественные и дорогие продукты, что отражается на итоговой стоимости набора для приготовления блюда.

Несмотря на подорожание, окрошка по-прежнему остается одним из самых доступных и популярных блюд сезона. А для многих жителей Краснодарского края она давно стала не просто едой, а настоящим символом лета.