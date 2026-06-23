Летний суп стал дороже: Во сколько кубанцам обойдется окрошка летом 2026 года

Индекс окрошки на Кубани вырос до 774 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето на Кубани невозможно представить без окрошки. В жаркие дни холодный суп остается одним из самых популярных блюд на столах жителей региона. Однако в этом году приготовить традиционную окрошку стало заметно дороже.

Как стало известно «КП»-Кубань», по данным аналитической платформы «ЧекИндекс», в первой половине июня 2026 года так называемый индекс окрошки в Краснодарском крае составил 774 рубля. Это на 9% выше, чем годом ранее. При этом показатель оказался выше среднероссийского уровня, который достиг 720 рублей и увеличился за год на 10%.

Индекс окрошки рассчитывается по классическому советскому рецепту на четыре порции. В него входят картофель, редис, огурцы, вареная колбаса, яйца, сметана, зелень и квас.

Огурцы на Кубани серьезно подешевели Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на общий рост цен, ситуация с отдельными ингредиентами на Кубани складывается по-разному. Например, килограмм картофеля в регионе по данным «Краснодарстата» стоит в среднем 67,8 рубля. Это немного выше среднероссийского показателя в 64 рубля. При этом по стране картофель за год подешевел сразу на 25%, тогда как в Краснодарском крае, наоборот, вырос в цене на 2%.

Одним из главных преимуществ Кубани стали свежие овощи. Огурцы в регионе стоят в среднем 154,6 рубля за килограмм. Для сравнения, по России их медианная цена достигла 190 рублей. Более того, за год стоимость огурцов на Кубани снизилась на 31%, что стало одним из самых заметных изменений среди ингредиентов для окрошки.

Схожая ситуация наблюдается и с редисом. В Краснодарском крае килограмм этого овоща обходится примерно в 150 рублей, тогда как среднероссийский показатель составляет 243 рубля. Разница превышает 90 рублей.

Выгоднее на Кубани покупать и яйца. Десяток куриных яиц стоит 104,2 рубля против 128 рублей в среднем по стране.

Для жителей страны и региона, кто любит окрошку на кефире, практически ничего не поменялось. В среднем молочный продукт не отличается по стоимости - 112,2 рубля в регионе и 112 рублей по России.

Кубанская окрошка оказалась дороже, чем среднероссийская Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Однако некоторые продукты на Кубани стоят дороже общероссийского уровня. Так, пучок укропа обойдется в среднем в 36 рублей, тогда как по стране его можно приобрести за 27 рублей. Зеленый лук стоит около 65 рублей, что практически соответствует российскому показателю в 64 рубля.

Значительную часть расходов традиционно формируют мясные и молочные продукты. По данным «Краснодарстата», килограмм вареной колбасы в регионе стоит 580,9 рубля. Несмотря на это, за год продукт даже немного подешевел - на 1,4%. Сметана обходится в среднем в 362,8 рубля за килограмм.

- На формирование стоимости окрошки сегодня влияют сразу несколько факторов. С одной стороны, сезонное поступление свежих овощей позволяет сдерживать рост цен. С другой - сохраняется влияние инфляции, транспортных расходов и затрат производителей, - рассказали «КП»-Кубань» аналитики «ЧекИндекса». - Покупатели все чаще выбирают более качественные и дорогие продукты, что отражается на итоговой стоимости набора для приготовления блюда.

Несмотря на подорожание, окрошка по-прежнему остается одним из самых доступных и популярных блюд сезона. А для многих жителей Краснодарского края она давно стала не просто едой, а настоящим символом лета.