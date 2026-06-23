Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Кубани

Госавтоинспекция Кубани устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе «Краснодар – Кропоткин». В результате столкновения тяжелого грузовика и пассажирского микроавтобуса пострадали семь человек, среди которых трое детей.

ДТП с переполненным микроавтобусом

ДТП с пассажирской «Газелью» в Краснодарском крае

По предварительным данным ведомства, авария случилась 22 июня около 16:15. 46-летний водитель большегрузного автомобиля Volvo по неустановленным на данный момент причинам потерял управление, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с пассажирской «Газелью», которой управлял 30-летний мужчина. Удар был такой силы, что оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения.

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на Кубани

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили семь человек. Трое из пострадавших – несовершеннолетние.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции в ходе разбирательства выявили грубейшее нарушение правил дорожного движения со стороны перевозчика. Оказалось, что попавшая в аварию «Газель» была перегружена ровно в два раза.

Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Кубани

«Установлено, что в микроавтобусе передвигались 12 человек, при пассажировместимости – шесть человек», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края.

Также в полиции уточнили, что и водитель «Газели», и все находившиеся в салоне люди являются жителями Ставропольского края.

По факту дорожно-транспортного происшествия и выявленных нарушений правил перевозки пассажиров сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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