Запас топлива можно взять с собой в Крым Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 23 июня лимит на провоз горючего через Крымский мост вырос до 200 литров на машину.

Новые правила провоза топлива через Крымский мост 23 июня 2026 года

Об этом официально сообщил оперативный штаб республики. Ранее действовало ограничение в 100 литров, но жизнь внесла свои коррективы: из-за временной приостановки свободной продажи бензина и дизеля на полуострове для обычных автомобилистов, власти пошли навстречу людям и удвоили топливную норму.

Решение, которого так ждали и крымские автомобилисты, и путешественники, подоспело аккурат к пику отпускного сезона.

Напомним, с 21 июня на местных заправках временно закрутили гайки - свободную продажу бензина и солярки для частников на АЗС приостановили. Все запасы сейчас идут строго на нужды скорых, пожарных, коммунальщиков и других оперативных служб.

Сейчас очереди на досмотр со стороны Тамани почти нет, но со стороны Керчи поток автомобилей не иссякает.

Правда, «зеленый свет» дали только тем, кто везет топливо для себя, а не на продажу. Коммерсантам с цистернами на мосту по-прежнему делать нечего. В Управлении ведомственной охраны Минтранса РФ водителей просят не терять голову: увеличение лимитов - это не повод расслабляться, ведь безопасность на мосту остается железной.

Чтобы не терять драгоценное время в очередях, автомобилистам важно помнить, что топливо разрешено везти исключительно в сертифицированной таре - плотных канистрах из металла или специального пластика для нефтепродуктов. Если налить бензин в обычные пластиковые бутылки из-под минералки, их придется оставить прямо на КПП, так как это смертельно опасно.

Кроме того, все канистры в багажнике должны быть намертво зафиксированы, чтобы емкость не опрокинулась и не дала течь при резком торможении. Подъезжая к пункту досмотра, не нужно ждать, пока инспектор начнет расспрашивать - лучше заранее открыть багажник, показать канистры и честно назвать объем, ведь прозрачность ускорит проверку за считаные минуты. В общем, ехать на полуостров можно и нужно, главное - подготовиться, взять с собой хорошее настроение, запас терпения и те самые заветные 200 литров.