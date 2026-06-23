Ювелирки на 2 млн: Дочь главаря банды «цапков» похвасталась дорогими украшениями на день рождения

Анастасия принимала подарки на свое 26-летие. Фото: соцсети

Дочь главаря банды "цапков" Анастасия не скрывает, что любит роскошную жизнь. В ее соцсетях - сплошь дорогие курорты и премиальные машины. На одном из таких авто в сентябре прошлого года она на полной скорости врезалась в жилой дом, когда гнала по дороге в Ростовской области. Девушка была пьяна, поэтому не смогла быстро утихомирить мотор. Фасад дома, куда залетел Mercedes, сложился по кирпичикам. К счастью, хозяев в тот момент не было дома. Иначе беды было бы не миновать, потому что капот протаранил детскую, где обычно спал ребенок.

После ДТП Анастасию лишили прав, а ее мать и жена Сергея Цапка была вынуждена раскошелиться - она заплатила 2,5 млн рублей на восстановление дома. Но, похоже, свою наследницу женщина строго наказывать не стала. В июне на день рождения она на 26-летие дочери сделала шикарный подарок - модный фотоаппарат, чтобы Анастасия и дальше могла делать снимки для соцсетей. Но на этом сюрпризы для девушки не закончились.

Кто подарил дочери бандита украшения, осталось тайной. Фото: соцсети

Свой день рождения, судя по всему, Анастасия справила с размахом в дорогом ресторане. Еще несколько подарков она получила на торжестве. Это набор премиальной ювелирки от известного бренда. Серьги - если это не реплика - обошлись дарителю в 500 тысяч, а колье с узнаваемым цветком клевера - в 1,5 млн рублей.

Раскрывать имя дочь лидера кущевской ОПГ не стала, а просто выложила видео распаковки подарков в своих соцсетях.

Анастасия Цапок известна своей любовью к демонстрации беззаботной и богатой жизни и не думает вести закрытый образ жизни, несмотря на криминальное прошлое отца. За эти годы девушка превратилась в настоящую красавицу. Вот только, поговаривают, что без пластики не обошлось. Настя старательно тюнингует себя под стандарты бьюти-блогерш.

Единственное, что она тщательно скрывает - это личная жизнь. Хотя и о ней немного известно. В тот день, когда она попала в ДТП, с ней в машине находился парень из простой семьи. По его словам, они познакомились незадолго до аварии. Поддерживают ли молодые люди отношения сейчас, не сообщается.

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