«Задет шейный отдел»: Стало известно состояние годовалой девочки, рухнувшей с 2-метровой высоты на детской площадке

Девочка находится в больнице. Фото: соцсети

Врачи в Краснодаре борются за здоровье годовалой девочки. Малышка упала на детской площадке с 2,5-метровой высоты во время прогулки с мамой. Женщина на секунду отвернулась к коляске, а через мгновение ее дочь, которая забралась на домик, вдруг сорвалась на землю.

Девочку сразу же отвезли в больницу. Она то теряла сознание, то приходила в себя. Сейчас ребенок чувствует себя лучше, но проблемы со здоровьем остаются. По словам мамы, дочери понадобится реабилитация в Москве.

"Пока она очень слаба. Задет шейный отдел, поэтому вставать нельзя. Но ручки и ножки двигаются. Вчера она сказала нам: "Привет!" Это уже большая победа", - рассказала в соцсетях мама малышки.

Родители надеются, что ребенок пойдет на поправку и не придется оформлять инвалидность. Оценить состояние пострадавшей смогут только через месяц.

Ранее по данному факту полиция проводила проверку.

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