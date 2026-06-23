Люди заболели после похода в кафе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На 20 суток закрыли кафе в Теучежском районе Адыгеи после выявления серьезных нарушений. Сотрудники Роспотребнадзора нагрянули в заведение с проверкой после того, как у 19 человек нашли гепатит А. Заразу они подхватили, побывав в заведении, где не соблюдали санитарные нормы.

ПОДРОБНОСТИ МАССОВОГО ЗАРАЖЕНИЯ ГЕПАТИТОМ В АДЫГЕЕ

В кафе редко убирались, на стенах была плесень и несмываемый жир, продукты хранили без соблюдения теплового режима, а сотрудники общепита работали без санитарных книжек.

"В ходе проверки Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения. Владелец заведения на заседание не явился и не представил суду доказательств устранения нарушений", - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Адыгеи.

С конца мая по 14 июня гепатит нашли у 19 посетителей кафе, еще 44 человека находились в контакте с заболевшими.

Прокуратура взяла на контроль ход проверки о вспышке вирусного заболевания.

"В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также источник распространения вируса", - отметили в надзорном ведомстве.