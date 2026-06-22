«Ани больше нет»: Умерла сочинка, выпившая пару бокалов отравленного вина на Бали

Анна была в коме почти месяц. Фото: личный архив

Жизнь 50-летней Анны Коростылевой оборвалась после того, как женщина выпила вино на Бали. Алкоголь оказался отравленным. В начале июня женщина приехала на остров из Вьетнама, где жила уже долгое время, со своим спутником Дмитрием, купила бутылку спиртного, выпила несколько бокалов, а уже на утро ей стало плохо - появилась рвота, светобоязнь и судороги.

Анну доставили в индонезийский госпиталь, где она пролежала в коме более 20 дней. После проведения ЭЭГ врачи сообщили, что мозг женщины умер. Но близкие настояли на проведении еще одного исследования, чтобы удостовериться в диагнозе. Почти неделю они ждали, когда Анне сделают КТ. Сначала было необходимо разрешение мамы Анны на проведение процедуры, потом на Бали начались праздники, врачи не работали. К сожалению, КТ подтвердило - головной мозг женщины перестал работать.

«Исследование показало практически полное отсутствие кровоснабжения головного мозга. Таким образом, результаты двух независимых исследований - ЭЭГ, показавшей отсутствие электрической активности мозга, и КТ с контрастированием сосудов - подтвердили друг друга», - сообщили друзья женщины.

Организм Анны, по сути, искусственно поддерживали аппараты, к которым она была подключена с первого дня госпитализации.

«Органы не выдержали. Тело уже в морге», - рассказала "КП"-Кубань" знакомая Анны Ольга.

Близким Анны теперь предстоят большие хлопоты. Сначала надо будет разобраться с долгом, который накопился во время пребывания женщины на лечении. Он составляет порядка 2 млн рублей. А после решить вопрос с транспортировкой тела Анны на родину.

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