Сочинская выпускница получила 200 баллов на ЕГЭ и решила стать кардиологом

Сочинка Виктория Никифорова сдала русский язык и химию на 100 баллов. Фото: личный архив

Выпускница сочинской гимназии Виктория Никифорова вошла в число лучших выпускников Кубани. Девушка получила максимальные 100 баллов сразу по двум предметам - русскому языку и химии. За этим результатом стоят годы упорной учебы, победы на олимпиадах и четкое следование к своей мечте.

Сегодня Виктории 18 лет. Помимо учебы, она успешно занимается в физико-математическом объединении Центра творческого развития и гуманитарного образования Сочи. За последние два года девушка неоднократно становилась победителем и призером муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по биологии, русскому языку, литературе и обществознанию. В 2026 году она стала лауреатом премии главы города Сочи.

Однако главным достижением этого лета стали результаты ЕГЭ. Получить 200 баллов сразу по двум предметам удается единицам, и Виктория вошла в этот престижный список.

Виктория хочет стать врачом-кардиологом. Фото: личный архив

Несмотря на впечатляющее количество наград, сама выпускница признается, что не считает себя человеком, который стремится участвовать во всех школьных мероприятиях.

«Моя главная цель - стать врачом. Я уже четко решила, что хочу помогать людям, поэтому после школы планирую поступать в медицинский институт. Мне очень интересна эта профессия, и я понимаю, что путь к ней непростой, но я готова к этому», - рассказала «КП»-Кубань» Виктория Никифорова.

Интерес к медицине появился не случайно. Отец девушки работает врачом-реаниматологом и возглавляет отделение реанимации детской больницы Сочи, мама - медицинская сестра. Именно родители стали для нее примером настоящего служения профессии.

Будущая студентка уже определилась и с направлением. Она мечтает стать кардиологом и помогать людям бороться с заболеваниями сердца.

Отец Виктории врач, а мама медсестра. Фото: личный архив

Для поступления в медицинский вуз необходимы высокие результаты по профильным предметам. Поэтому выбор экзаменов был очевиден.

Подготовка к ЕГЭ заняла не один месяц. Виктория много занималась самостоятельно, решала тесты и систематически повторяла материал. По ее словам, главным испытанием стала не сложность предметов, а необходимость грамотно распределять время.

«Главная сложность, с которой сталкивается современный подросток, наверное, в том, чтобы не отвлекаться на гаджеты и уметь распределять время, чтобы подготовка была качественной», - отмечает выпускница.

Девушка любит читать российскую классику. Фото: личный архив

Высокие результаты стали возможны благодаря поддержке педагогов. По химии Викторию готовила учитель Елена Николаева. Большой вклад в успех внесли и преподаватели русского языка Татьяна Крицкая и Анна Рудакова. Сама выпускница признается, что именно они помогли ей не только освоить программу, но и научиться грамотно выражать свои мысли.

При этом жизнь девушки не ограничивается учебниками. В редкие часы свободного времени она любит читать произведения русской классики. Среди любимых авторов - Антон Чехов, Лев Толстой и Михаил Лермонтов. Также Виктория старается больше бывать на свежем воздухе, чтобы восстанавливать силы после напряженной учебы.

Особое место в ее жизни занимает семья. У Виктории есть младший брат Олег, которому сейчас 10 лет. Девушка признается, что старается быть для него примером и вдохновлять на подвиги.

«Мой главный совет будущим выпускникам - умеренная, но регулярная подготовка. Только так можно получить лучшие баллы», - говорит Виктория.