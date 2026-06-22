Главное - чтобы помнили

Аик Нерсесян Фото: из личного архива.

На нашей небольшой сельской улице к началу 90-х оставалось четыре ветерана. Главный сельский кляузник, одноногий дядя Сурен, бывший директор школы дядя Хачик, тихий и улыбчивый дед Аршавел и мой дедушка Айк.

Самым шумным из них был дядя Сурен. В селе шутили, что если бы у Сурена было две ноги, он обошел бы весь земной шар, но поскольку нога все-таки одна, он решил ограничиться нашим районом. На беду местного начальства. Дядя Сурен был звездой всех колхозных собраний. Его обличительные речи растаскивались на цитаты, а когда он пробирался с заднего ряда к трибуне, стуча своим пиратским протезом, в зале устанавливалась гробовая тишина. И в этой тишине стук его протеза казался тревожней звука метронома. Невысокий, коренастый, очень подвижный и всегда сердитый. Мне казалось, что для полноты образа ему не хватает худого крикливого попугая на левое плечо и черной повязки на глаз.

- Безобразие! - сказал дядя Сурен, когда в Абхазии началась война. - Я этого так не оставлю! Я буду жаловаться!

И настрочил гневное письмо тогдашнему генеральному секретарю ООН Бутросу Гали. Впрочем, ответа он так и не дождался. Через месяц дядя Сурен слег, а еще через пару недель умер. Хотя вроде и не болел ничем. Наверно, его подкосил тот факт, что он никак не может повлиять на текущую ситуацию…

Дядя Хачик. Из ветеранов нашей улицы был самым номенклатурным. Именно он первым толкал речи на всех митингах каждого 9 мая, именно ему в первую очередь дарили цветы и подарки, а на 50-летие Победы в 1995 году даже пригласили на прием в Кремль. Впрочем, о его ратных достижениях мой дедушка Айк отзывался скептически:

- Фронтовой почтальон, - усмехался он. - Много ли надо храбрости…

Но мой дед был известным скептиком, а с Хачиком они друг друга недолюбливали из-за спорного земельного участка. А сам Хачик был не просто фронтовым почтальоном, а пилотом почтового самолета, что, на мой взгляд, очень достойно!

Самым тихим из этой четверки был дед Аршавел. Зато он единственный на нашей улице дошел до Берлина и единственный, кто охотно рассказывал, как убивал врага. На память о войне у него была зарубка на спине: десятисантиметровый шрам почти впритык с позвоночником. Ранение он получил под Моздоком, а спасла его шинель, которую солдаты сворачивали в рулоны и перекидывали через плечо. Она смягчила удар осколка, но ранение все равно оказалось тяжелым. После долгого лечения в госпитале в Баку деда комиссовали: «Как ранило - не помню. Когда очухался, боли особой не почувствовал. Удивился, что без сапог. Кое-как поднялся, побрел в сторону своих. Босиком идти было тяжело, земля была изрыта взрывами, как будто поле вспахали под кукурузу. По пути наткнулся на нашего убитого. Стащил с него сапоги, кое-как натянул на себя - побрел дальше… Потом потерял сознание…».

Все эти скупые рассказы не очень укладывались в героический образ войны, который прививали нам с детства. Но в них и была настоящая война - пот, грязь, кровь, смерть. Трагедия. Беда в том, что еще пара лет - и эти истории некому будет рассказывать. Этот мой рассказ - память, то малое, что я мог сделать ради этих замечательных людей, которых уже нет на свете. Но которые заслужили нашу благодарную память. Мы не должны жить так, как будто их вовсе не было. Они были. Они сражались. Они отстаивали. Они любили. Они прошли через неимоверные лишения и не уступили в чем-то главном. Невозможно забыть об этом и отказаться от этого. Они были в большинстве атеистами. Но я уверен, что Господь их любит и принимает. Главное - чтобы помнили!