Поверка счетчиков, документы и начисления: «Газпром межрегионгаз Краснодар» ответил на вопросы читателей «КП»

Специалисты «Газпром межрегионгаз Краснодар» ответили на вопросы читателей «КП». Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Краснодар

«Комсомольская правда» - Кубань и «Газпром межрегионгаз Краснодар» провели онлайн-приемную. Читатели «КП» смогли задать волнующие их вопросы по теме газоснабжения. Публикуем ответы специалистов компании.

ПОВЕРКА ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА

Большое количество вопросов поступило по теме поверки и замены газового счетчика.

Елена: Объясните, что такое поверка приборов учета расхода газа и кто обязан ее проводить? Обязан ли поставщик уведомлять абонента о необходимости проведения поверки?

Ольга: Добрый день. Не могу найти в квитанциях на газ и в личном кабинете, где указана дата поверки газового счетчика. Подскажите.

Татьяна: Поверку газового счетчика проводит сам «Газпром межрегионгаз Краснодар»? Могут ли поверять другие компании? Если могут, где узнать список тех, кто имеет на это право?

Оксана: Читала, что срок поверки нового газового счетчика начинается не с дня установки, а с даты производства. Так ли это? Лучше покупать счетчик этого года, чтобы дольше не поверять?

Ирина: Здравствуйте. Просрочили поверку счетчика. Как будет начисляться, пока не поверим? Будет ли потом перерасчёт?

Алла: Добрый день. Есть ли штрафы за просрочку поверки счетчиков?

Александр: Что будет, если пропустить срок поверки счетчика?

Наталья Николаевна: Добрый день. Должен ли обязательно присутствовать собственник квартиры при поверке счетчика? Не проживаю в квартире, а поверку нужно делать.

Евгений: Утеряны документы на счётчик. Возможна ли поверка без них? Или только замена?

Наталья: После поверки счетчика данные в «Газпром межрегионгаз» передаются автоматически? Или нужно самостоятельно относить документы?

Снежанна: Почему не происходит перерасчет газа? Вступала в наследство, счетчик был оформлен не на меня. Пропустила, как оказалось, дату поверки. Платила больше. В перерасчете мне отказали. На каком основании?

Большое количество вопросов поступило по теме поверки и замены газового счетчика. Фото: «КП»

«Газпром межрегионгаз Краснодар» отвечает:

Поверка газового счетчика необходима для подтверждения того, что прибор продолжает корректно измерять объем потребленного газа. Иными словами, специалисты проверяют точность его работы.

Для каждого типа счетчика установлен свой межповерочный интервал — обычно от 5 до 12 лет. Эта информация указывается в паспорте прибора.

Важно помнить: срок очередной поверки отсчитывается не от даты установки счетчика, а от даты его первичной поверки на заводе-изготовителе либо от даты предыдущей поверки. Поэтому при покупке нового прибора действительно стоит обращать внимание на дату его выпуска и заводской поверки.

Газовый счетчик является собственностью абонента. Согласно законодательству, именно собственник обязан следить за его состоянием и своевременно проводить поверку. Расходы на эту процедуру также несет владелец прибора учета.

Если межповерочный интервал истек, счетчик считается неисправным с точки зрения законодательства. В этом случае его показания больше не могут использоваться для расчета платы за газ.

При этом обязанность напоминать потребителям о приближении срока поверки законом на поставщика газа не возложена. Поэтому владельцам приборов учета рекомендуется самостоятельно контролировать сроки.

Что будет, если пропустить поверку?

После окончания срока поверки начисление платы за газ производится по нормативам потребления, а не по показаниям счетчика.

Штрафов за пропуск поверки законодательством не предусмотрено. Однако оплата по нормативу зачастую оказывается выше фактического потребления.

Важно знать, что действующее законодательство не предусматривает перерасчет за период, когда срок поверки уже истек, даже если впоследствии счетчик успешно прошел поверку. Поэтому отказ в перерасчете в подобных ситуациях является правомерным.

Кто имеет право проводить поверку?

Поверку газовых счетчиков проводят аккредитованные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующие полномочия в области обеспечения единства измерений.

Полный перечень организаций, имеющих право выполнять поверку, размещен на официальном портале Росаккредитации.

Поверка выполняется в специализированных лабораториях с использованием метрологического оборудования.

Где узнать срок поверки счетчика?

Проверить дату очередной поверки можно несколькими способами:

- в паспорте прибора учета;

- в квитанции на оплату газа — информация указывается как в бумажной, так и в электронной версии платежного документа, в таблице «Показания приборов учета»;

- в Личном кабинете абонента — в разделе «Приборы учета», а также при передаче показаний счетчика.

Специалисты рекомендуют проводить поверку заранее — не менее чем за 30 дней до окончания межповерочного интервала. Это поможет избежать начислений по нормативу.

Как проходит процедура поверки?

Порядок действий следующий:

- Уведомить поставщика газа о предстоящей поверке и пригласить контролера для снятия пломбы поставщика газа.

- Обратиться в газораспределительную организацию (с которой заключен договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования — ТО ВДГО) для демонтажа счетчика. После снятия прибора абонент получает акт о демонтаже.

- Передать счетчик в аккредитованную организацию для проведения поверки.

- Получить документ, подтверждающий результаты поверки.

- После завершения процедуры обратиться в ту же газораспределительную организацию, установить счетчик на место и получить акт установки.

- Подать в абонентский пункт «Газпром межрегионгаз Краснодар» заявление на опломбировку прибора учета, приложив необходимые документы.

- После получения заявки поставщик газа выполняет опломбировку прибора учета в течение пяти рабочих дней.

Как начисляется плата за газ во время поверки?

Если абонент заранее уведомил поставщика газа о снятии счетчика и предоставил акт демонтажа, начисления в течение трех месяцев будут производиться исходя из среднемесячного объема потребления.

Если поверка и установка прибора затянутся более чем на три месяца, начиная с четвертого месяца начисление будет производиться по нормативу.

Если же счетчик был снят уже после окончания срока поверки или установленный порядок не был соблюден, начисление по нормативу производится сразу.

После установки прибора и его опломбировки поставщиком газа расчет по показаниям счетчика возобновляется со дня, следующего за днем установки пломбы.

Можно ли провести поверку без паспорта счетчика?

Паспорт является основным документом на прибор учета. В нем содержатся сведения о модели счетчика, дате первичной поверки и межповерочном интервале.

При отсутствии паспорта проведение поверки может быть затруднено или невозможно. В такой ситуации необходимо заранее уточнить требования в выбранной организации, которая будет выполнять поверку.

Нужно ли самостоятельно передавать документы после поверки?

Да. После завершения поверки и установки прибора учета абоненту необходимо предоставить поставщику газа комплект документов, подтверждающих проведение всех работ.

Только после получения документов и опломбировки счетчика поставщик сможет возобновить расчет по его показаниям.

Можно ли поверить счетчик несколько раз?

Следует учитывать, что отдельные модели приборов учета имеют ограничения по дальнейшей эксплуатации. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо руководствоваться технической документацией завода-изготовителя и рекомендациями специализированной организации.

Если счетчик не соответствует требованиям или поверка показала его неисправность, прибор подлежит замене.

Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Краснодар

ВОПРОСЫ НАЧИСЛЕНИЙ И ОПЛАТЫ

Второй блок самых популярных вопросов от читателей касается начислений за газ, передачи показаний и оплаты услуг газоснабжения.

Анна: Добрый день. Подскажите, у меня бабушка оплатила газ на 2 месяца вперед. Оплачивает она на почте. Теперь перерасчет сделаете автоматически? Или ей надо писать заявление? И куда?

«Газпром межрегионгаз Краснодар»: Если абонент внес оплату авансом, никаких дополнительных заявлений писать не нужно. Денежные средства автоматически будут списываться с лицевого счета в счет оплаты газа за последующие месяцы.

Важно помнить: если в доме или квартире установлен газовый счетчик, показания необходимо передавать ежемесячно, даже если на лицевом счете есть переплата или аванс. Это позволит избежать начислений по среднему потреблению или нормативу.

Анастасия: Здравствуйте. Мне неверно начислили за потребление газа. Хотя показания сдала правильно и вовремя. Какие мои действия в данной ситуации?

«Газпром межрегионгаз Краснодар»: В первую очередь проверьте дату передачи показаний. Передавать их необходимо до 25 числа каждого месяца. После этой даты начинается формирование квитанций, и новые данные могут не попасть в текущий расчетный период. Во-вторых, проверьте дату поверки прибора учета газа. Начисления могли быть произведены в связи с окончанием срока поверки.

Если вы уверены, что показания были переданы вовремя и корректно, срок поверки не окончен, то рекомендуем обратиться в абонентский пункт, адрес которого указан в вашей квитанции. Также можно обратиться на горячую линию ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» в рабочие дни с 8:00 до 17:00, в пятницу до 15:45:

- 8 (800) 600-43-04;

- 8 (861) 206-70-77.

Специалисты проверят историю переданных показаний и произведенные начисления.

Анна: Где можно получить справку об отсутствии задолженности за газ для продажи квартиры?

«Газпром межрегионгаз Краснодар»: Получить такую справку можно в абонентском пункте по месту обслуживания лицевого счета. При себе необходимо иметь:

- паспорт;

- документ, подтверждающий право собственности или пользования жилым помещением;

- справку о количестве зарегистрированных жильцов — если начисления производятся по нормативу.

Если расчеты ведутся по счетчику, перед выдачей справки потребуется контрольное снятие показаний прибора учета. Для этого необходимо оставить заявку в абонентском пункте.

Любовь: При оплате газа ошиблась в одной цифре лицевого счета. Можно ли вернуть деньги?

«Газпром межрегионгаз Краснодар»: Да, ошибочно перечисленные средства можно вернуть или перевести на правильный лицевой счет.

Для этого необходимо обратиться в абонентский пункт и предоставить:

- заявление на возврат денежных средств;

- согласие на обработку персональных данных;

- чек или иной документ, подтверждающий оплату;

- банковские реквизиты для возврата средств.

Если деньги возвращаются на счет плательщика, заявление должен подать именно тот человек, который производил оплату.

Обратите внимание: перед возвратом проводится актуализация расчетов по лицевому счету. При необходимости специалист может выйти на адрес заявителя для снятия контрольных показаний счетчика.

Если возврат не требуется, ошибочно перечисленную сумму можно перевести на другой лицевой счет. Для этого также необходимо подать заявление и предоставить документ об оплате.

Заявление и указанные выше документы можно направить дистанционно на электронную почту абонентского пункта или через Интернет-приемную генерального директора на официальном сайте поставщика газа.

Александр Петрович: Меня интересует, если я уеду на 3 месяца, я смогу заранее оплатить за газ? А потом уже сделать перерасчет?

«Газпром межрегионгаз Краснодар»: Оплатить газ заранее вы можете в любой удобный момент. Что касается перерасчета, здесь важно учитывать способ начисления платы.

Если в помещении установлен исправный газовый счетчик, достаточно передавать его фактические показания, даже при нулевом потреблении. В этом случае плата начисляется за реально потребленный объем газа.

Если все жильцы будут отсутствовать более одного месяца, можно подать поставщику газа заявление о непроживании и непотреблении газа. В этом случае начисления за потреблённый газ производиться не будут. Важно помнить, что такое заявление действует не более шести месяцев, по истечении которых, при необходимости, его нужно будет подавать вновь.

Если жилое помещение не оборудовано прибором учета газа и законодательством предусмотрена возможность перерасчета, заявление можно подать как до отъезда, так и в течение 30 дней после возвращения. К заявлению необходимо приложить:

1. Документы, подтверждающие период отсутствия более 5 дней подряд всех проживающих в помещении граждан. Это могут быть:

- командировочные документы;

- проездные билеты;

- справки из медицинских учреждений;

- документы о временной регистрации;

- счета за проживание в гостинице;

- справки из образовательных учреждений;

- документы, подтверждающие пребывание за пределами России;

- иные документы, подтверждающие фактическое отсутствие.

2. Справка о количестве зарегистрированных по адресу граждан.

3. Документы, подтверждающие отсутствие технической возможности установки счетчика;

Важно знать: согласно действующему законодательству, перерасчет возможен только при соблюдении всех условий, прямо предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг.

Перерасчет невозможен, если техническая возможность установки счетчика была, но он не был установлен по инициативе потребителя.

Фото: «КП»

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ГАЗА

В онлайн-приемную поступило сразу несколько вопросов, связанных с переоформлением договора на поставку газа после покупки недвижимости и особенностями оформления лицевого счета.

Игорь: Если у дома станет два собственника в равных долях, можно ли будет разделить лицевой счёт за газ?

Константин: Покупаем дом с выделением равных долей супругам. Договор на газ заключается с обоими супругами? Или с одним? Какие документы нужны для заключения договора?

Константин: Добрый день. Планируем покупку дома в Динской. Как быстро нужно будет переоформить договор на газ на нового собственника? Можно ли это сделать дистанционно через сайт?

Саркис Суренович: При переоформлении документов на газ при покупке дома какие и куда нужно подать документы и какие сроки?

«Газпром межрегионгаз Краснодар»: Поставка газа населению осуществляется только на основании договора. Поэтому после покупки дома или квартиры новому собственнику необходимо переоформить лицевой счет и заключить договор на поставку газа на свое имя. Это требование Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 549.

Важно помнить: о смене собственника необходимо уведомить поставщика газа в течение пяти дней с момента регистрации права собственности.

Сделать это можно двумя способами:

- дистанционно — через официальный сайт ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» путем подачи онлайн-заявления на заключение договора;

- лично — обратившись в абонентский пункт по месту нахождения объекта газоснабжения.

Для переоформления договора понадобятся:

- паспорт собственника;

- документ, подтверждающий право собственности;

- договор на техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования;

- акт обследования дымовых и вентиляционных каналов;

- справка о количестве зарегистрированных жильцов;

- технический паспорт или документ, подтверждающий отапливаемую площадь (если дом отапливается газом);

- документы на газовый счетчик и сведения о его поверке (если прибор учета установлен).

Если у объекта несколько собственников, лицевой счет не разделяется. Договор на поставку газа оформляется на одного из владельцев. При этом потребуется письменное согласие остальных собственников, а также копии их паспортов и документов, подтверждающих право собственности.

Павел: Здравствуйте. Нужно ли уведомлять «Газпром межрегионгаз» об изменении количества прописанных, если стоит счетчик?

«Газпром межрегионгаз Краснодар»: Да, необходимо. Действующие Правила поставки газа обязывают абонента в течение пяти дней сообщать поставщику газа обо всех изменениях, которые могут повлиять на расчеты, в том числе об увеличении или уменьшении количества зарегистрированных или проживающих граждан.

Для внесения изменений в лицевой счет необходимо предоставить справку о регистрации по месту жительства. Документы можно передать в абонентский пункт либо направить скан-копии на электронную почту, указанную в квитанции на оплату газа.

Ирина: Нужно ли расторгать договор с Межрегионгазом после продажи квартиры? Или он автоматически будет расторгнут при обращении нового собственника?

«Газпром межрегионгаз Краснодар»: Многие собственники ошибочно считают, что после продажи жилья все договоры на коммунальные услуги прекращаются автоматически. На практике это не так.

После продажи квартиры или дома прежнему владельцу рекомендуется уведомить поставщика газа о смене собственника и предоставить копию договора купли-продажи. Сделать это можно лично в абонентском пункте или направив документы по электронной почте.

Это позволит своевременно закрыть расчеты по лицевому счету и избежать спорных ситуаций в будущем.

Адрес абонентского пункта и контактная электронная почта указаны в квитанции на оплату газа. Полный перечень клиентских центров размещен на официальном сайте компании.

Переход права собственности сам по себе не означает автоматического прекращения договора газоснабжения. Поэтому после сделки важно своевременно уведомить поставщика газа и переоформить документы на нового владельца.

Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Краснодар

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБОНЕНТА И ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКА

Современные сервисы позволяют абонентам решать большинство вопросов по газоснабжению дистанционно: передавать показания, оплачивать газ и контролировать начисления. В онлайн-приемную поступило несколько вопросов о работе личного кабинета и способах передачи показаний счетчика.

Анна Ивановна: Можно в свой личный кабинет добавить лицевой счёт родителей? Чтобы подавать показания и платить за два дома в одном месте. Как это сделать?

«Газпром межрегионгаз Краснодар»: Да, такая возможность есть. В личном кабинете абонента можно одновременно управлять несколькими лицевыми счетами — до десяти включительно. Это удобно, если вы помогаете родственникам передавать показания и оплачивать газ.

Чтобы добавить новый лицевой счет, необходимо:

1. Открыть раздел «Настройки».

2. Выбрать вкладку «Лицевые счета».

3. Нажать кнопку «Подключить лицевой счет».

4. Выбрать поставщика газа — «Межрегионгаз Краснодар».

5. Ввести номер лицевого счета и нажать «Продолжить».

После подключения вы сможете передавать показания, оплачивать газ и контролировать начисления по всем добавленным лицевым счетам из одного аккаунта.

Личный кабинет доступен как в веб-версии, так и в мобильных приложениях «Мой ГАЗ» для Android и «Газ Онлайн» для iOS.

Марина: Добрый день! Недавно переехала в ваш край. Купила частный дом. Хочу узнать способы передачи показаний счётчиков.

«Газпром межрегионгаз Краснодар»: Передать показания газового счетчика можно любым удобным способом — как онлайн, так и без доступа к интернету.

Самые популярные варианты:

- на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» без регистрации;

- через личный кабинет абонента;

- в мобильных приложениях «Мой ГАЗ» (Android) и «Газ Онлайн» (iOS);

- через голосовое меню по номеру 8 (967) 555-04-45;

- с помощью СМС на номер 8 (967) 555-04-45.

Формат сообщения: номер лицевого счета*показания#

Например: 123456789012*1254#

Важно указывать именно тот номер лицевого счета, который присвоен поставщиком газа при заключении договора.

Передать показания также можно:

- по телефонам горячей линии (в рабочие часы): 8 (800) 600-43-04 и 8 (861) 206-70-77;

- через абонентский пункт по месту жительства;

- при оплате газа онлайн;

- при оплате бумажной квитанции в отделениях Почты России или банков.

Особое внимание стоит обратить на сроки передачи показаний. Для корректного расчета платы за газ данные рекомендуется передавать ежемесячно с 15 по 25 число текущего месяца. Именно в этот период формируются сведения для последующих начислений. Регулярная передача показаний позволяет производить расчеты по фактическому потреблению газа и избегать начислений по среднему объему потребления или нормативу.

Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Краснодар

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Если в доме установлен исправный газовый счетчик, показания необходимо передавать каждый месяц, даже если расход газа был минимальным или отсутствовал вовсе. Это помогает поддерживать корректный учет потребленного ресурса и исключает возникновение спорных ситуаций при начислениях. Объем потребленного газа при наличии прибора учета определяется именно по показаниям счетчика при соблюдении установленных законодательством требований.

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