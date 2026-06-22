«Гордимся, наш "бык"»: Игрок «Краснодара» помог Кабо-Верде сотворить сенсацию на чемпионате мира по футболу

Кевин Ленини забил первый гол сборной Кабо-Верде на ЧМ 2026. Фото: пресс-служба сборной

Чемпионат мира по футболу 2026 года уже подарил немало неожиданных историй. Одной из самых ярких стала игра сборной Кабо-Верде, которая на своем дебютном мундиале не только успешно конкурирует с признанными грандами мирового футбола, но и набирает важные очки. Одним из главных действующих лиц этого успеха стал полузащитник ФК «Краснодар» Кевин Ленини.

Футболист «быков» вышел в стартовом составе на матч второго тура группового этапа против сборной Уругвая и вновь подтвердил свой высокий уровень. Именно Ленини стал автором исторического мяча, который навсегда останется в летописи футбола Кабо-Верде.

На 21-й минуте полузащитник уверенно исполнил дальний штрафной удар и отправил мяч в сетку ворот соперника. Этот гол стал первым в истории сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира. Для национальной команды, которая впервые принимает участие в главном футбольном турнире планеты, событие имеет особое значение.

Сам матч завершился со счетом 2:2. Кабо-Верде сумела вновь удивить футбольный мир, отобрав очки у одного из фаворитов группы. Ранее африканская команда сыграла вничью со сборной Испании, а теперь сохранила шансы на выход в плей-офф перед заключительным туром.

Игрок "Краснодара" стал лучшим футболистом матча. Фото: пресс-служба сборной

Однако главной фигурой встречи многие эксперты признали именно Кевина Ленини. Полузащитник не только отметился забитым мячом, но и проделал огромный объем работы в центре поля. По итогам игры он был признан лучшим футболистом матча.

На успех своего игрока оперативно отреагировал и ФК «Краснодар». В социальных сетях клуба появилась публикация со словами поддержки и гордости за полузащитника.

«Когда набрался опыта в играх за «Краснодар» и стал лучшим в матче ЧМ. Гордимся, наш "бык"», - отметила пресс-служба клуба.

Для самого Ленини такой успех стал логичным продолжением уверенного сезона в составе серебряных-чемпионов России. Полузащитник выступает за «Краснодар» с 2022 года и за это время превратился в одного из самых надежных игроков команды.

Всего за клуб футболист провел уже 118 матчей. В сезоне-2025/2026 Кевин Ленини сыграл 40 встреч во всех турнирах, забил два мяча и оставался важной частью игровой модели команды. Он 18 раз выходил в стартовом составе и еще 18 раз появлялся на поле после замен, подтверждая свою универсальность и готовность помогать коллективу в любой ситуации.

Впереди у команды решающий матч группового этапа против Саудовской Аравии. И если Кабо-Верде сумеет продолжить свою сенсационную серию, то вклад игрока «Краснодара» в этот успех будет трудно переоценить.