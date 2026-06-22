«Резал беспомощных людей без повода и причины»: Стали известны детали обвинения 19-летнему убийце из ТЦ в Краснодаре

Следствие назначило ему психолого-психиатрическую экспертизу Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет Краснодарского края предъявил обвинение 19-летнему Григорию А., устроившему кровавую бойню в торговом центре West Mall 20 июня. Молодому человеку вменяют убийство из хулиганских побуждений, совершенное общеопасным способом, и покушение на убийство двух и более лиц.

Днем 20 июня он пришел с мачете в ТЦ на Западном Обходе Краснодара и начал хаотично нападать на посетителей. 41-летняя мать двоих детей Ксения после такого нападения не выжила. Кроме того, ранения получили 38-летняя и 65-летняя женщины, а также 56-летний мужчина.

Исповедь напавшего на людей в ТЦ Краснодара

«Уголовное дело квалифицировано по пп. «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений, совершенное общеопасным способом) и ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений общеопасным способом)», - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, 19-летний Григорий А. вырос в многодетной семье, отец умер. Он работал в строительном магазине, по собственным словам, никогда не употреблял алкоголь и наркотики. После того как его схватили и обезвредили, он заявил, что устал жить. Следствие назначило судебно-психиатрическую экспертизу.

Продолжается сбор доказательств и установление всех обстоятельств преступления. Ход расследования взят на контроль прокуратурой Краснодарского края и руководством СУ СКР по краю.