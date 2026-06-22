«У нас есть задолженность перед клиникой»: Умершую на Бали от отравления вином россиянку могут кремировать

Тело женщины доставят в Россию. Фото: личный архив

50-летняя Анна Коростелева из Сочи умерла в ночь на 22 июня. Женщина находилась в коме более 20 дней на острове Бали, куда приехала в конце мая вместе со своим спутником Игорем. Они жили во Вьетнаме, а в Индонезии планировали продлить визы.

1 июня они купили в придорожном кафе местное вино. Возлюбленный от алкоголя отказался, а Анна выпила несколько бокалов. После этого ей резко стало плохо - открылась рвота, начались судороги. Перепуганный Игорь отвез любимую в больницу, а там Анну срочно подключили к аппаратам.

"Ей поставили диагноз "отравление метанолом". В крови его не нашли, он быстро выветривается, но клиника показывала на тяжелую интоксикацию", - рассказала "КП"-Кубань" подруга пострадавшей женщины Анна Отвагина.

ДВА ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ СМЕРТЬ МОЗГА

Женщине сделали очищение крови, но состояние не менялось - Анна ни на что не реагировала. Окруженная трубками от капельниц, она жила благодаря тому, что была подключена к аппаратам. Первое исследование ЭЭГ показало, что мозг пациентки умер. Близкие настояли на проведении КТ. Оно подтвердило диагноз.

"Кровоснабжения нет. Результаты двух независимых исследований подтвердили друг друга", - рассказали близкие Анны.

А этой ночью организм женщины не справился. Анны не стало 22 июня. Теперь друзья думают, как доставить тело подруги на родину.

"У нас по-прежнему остается задолженность перед клиникой. Также предстоит решить вопросы, связанные с транспортировкой тела Анны на родину. Рассматриваются все возможные варианты, включая кремацию, если это окажется единственным возможным решением".

Долг перед клиникой за лечение Анны составлял 2 млн рублей. Близкие надеются, что неравнодушные люди помогут закрыть оставшуюся сумму. У погибшей женщины осталась 75-летняя мама. Она не сможет сама рассчитаться с медиками.

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