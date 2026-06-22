Пляжи в Геленджике забиты под завязку, а в Сочи очереди на канатку в горах: Что происходит на курортах Краснодарского края в июне

Обстановка в Дивноморске под Геленджиком. Фото: Жизнь на море

Начало июня на курортах Краснодарского края выдалось дождливым и пасмурным. Тогда туристов было немного. Но уже в 20-х числах ситуация стала меняться - все больше людей стало появляться на пляжах. Особенно много туристов сейчас отдыхает в окрестностях Геленджика.

В выходные пляжи Дивноморска и Кабардинки были забиты под завязку. А уже в понедельник, 22 июня, отдыхающих стало в разы больше на Центральном пляже на самом курорте.

Туристов много в окрестностях Геленджика. Фото: Жизнь на море

"В бухте много сейчас людей, прямо значительно прибавилось", - рассказывают местные.

Стоимость аренды шезлонга и зонта на пляжах Геленджика - от 600 рублей за полдня, шезлонг без зонта - 200 рублей, бунгало - от 800.

Геленджик. Центральный пляж. Фото: Жизнь на море

А море у берегов Анапы продолжает цвести. Зелеными водорослями покрылись песочные пляжи. С камкой пытаются бороться службы по благоустройству. Сейчас на курорте отдыхает более 100 тыс. человек. Туристам разрешено купаться на пляжах, которые отсыпают чистым песком.

Море в Анапе цветет. Фото: Юрий Озаровский

На въезде в Анапу появился новый арт-объект "Золотая рука". С площадки, где она установлена, открывается панорама на курорт и окрестности. Правда, сделать фото бесплатно не получится. Посещение платное. Если приедете сюда один, то придется заплатить 300 рублей, за двоих придется отдать 500 рублей, за троих - 700, за четверых - 900.

Новый арт-объект в Анапе оказался платным. Фото: соцсети

В Сочи в выходные был аншлаг в горном кластере. Желающих подняться на канатку было столько, что образовались очереди. На пляжах в центре курорта также стало оживленнее.

ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ НА КУРОРТАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В горах Сочи - аншлаг

Ейск, Приморско-Ахтарск - +26 градусов

Анапа - +21 градус.

Геленджик - +22 градуса.

Сочи, Туапсе - +23 градуса.

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