Пляжи в Геленджике забиты под завязку, а в Сочи очереди на канатку в горах: Что происходит на курортах Краснодарского края в июне

Начало июня на курортах Краснодарского края выдалось дождливым и пасмурным. Тогда туристов было немного. Но уже в 20-х числах ситуация стала меняться - все больше людей стало появляться на пляжах. Особенно много туристов сейчас отдыхает в окрестностях Геленджика.
В выходные пляжи Дивноморска и Кабардинки были забиты под завязку. А уже в понедельник, 22 июня, отдыхающих стало в разы больше на Центральном пляже на самом курорте.
"В бухте много сейчас людей, прямо значительно прибавилось", - рассказывают местные.
Стоимость аренды шезлонга и зонта на пляжах Геленджика - от 600 рублей за полдня, шезлонг без зонта - 200 рублей, бунгало - от 800.
А море у берегов Анапы продолжает цвести. Зелеными водорослями покрылись песочные пляжи. С камкой пытаются бороться службы по благоустройству. Сейчас на курорте отдыхает более 100 тыс. человек. Туристам разрешено купаться на пляжах, которые отсыпают чистым песком.
На въезде в Анапу появился новый арт-объект "Золотая рука". С площадки, где она установлена, открывается панорама на курорт и окрестности. Правда, сделать фото бесплатно не получится. Посещение платное. Если приедете сюда один, то придется заплатить 300 рублей, за двоих придется отдать 500 рублей, за троих - 700, за четверых - 900.
В Сочи в выходные был аншлаг в горном кластере. Желающих подняться на канатку было столько, что образовались очереди. На пляжах в центре курорта также стало оживленнее.
ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ НА КУРОРТАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Ейск, Приморско-Ахтарск - +26 градусов
Анапа - +21 градус.
Геленджик - +22 градуса.
Сочи, Туапсе - +23 градуса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Улиточная ферма, реликтовый лес и отдых в традициях турецкого олл-инклюзива: Чем Анапа удивляет туристов в новом сезоне