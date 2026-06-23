«К морю могут ездить несколько раз за лето!»: названы главные направления отдыха жителей Кубани

Больше всего процент бронирований идет на июль Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Краснодарского края не нужно покупать авиабилеты, неделями подбирать пересадки и заранее планировать отпуск, чтобы оказаться у моря. Для многих путь к летнему отдыху начинается просто: сели в машину – и через несколько часов уже на побережье. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал «КП»-Кубань», что жители региона в большинстве своем остаются верны местным и близким курортам.

«Летом кубанцы чаще всего выбирают автомобильные поездки к морю. Им не нужны самолеты, поезда. Основное направление – побережье: Сочи, Геленджик, Анапа, Крым и другие курортные города и поселки. И таких поездок за лето делается несколько. Они короче, чем у туристов, которые едут из других регионов, могут ездить каждые выходные. И 3-5 раз за все лето, - рассказал «КП»-Кубань» Сергей Ромашкин.

Такой формат объясняется просто: море рядом, логистика понятная, а поездку можно организовать без туроператора и долгой подготовки. Особенно это удобно для семей, которые не готовы выпадать из рабочего графика надолго, но хотят несколько раз за лето сменить обстановку.

При этом пляжный отдых – не единственный вариант, который выбирают жители Краснодарского края. Еще в списке популярных направлений – горы Северного Кавказа и Адыгеи, термальные источники, прогулочные маршруты и санаторные направления как местные, так и в Ставропольском крае.

Отдых подорожал: Анапа выросла сильнее остальных

Поездки по краю и соседним регионам за год стали дороже. Главная причина — рост стоимости размещения. По оценке АТОР, отели в этом сезоне прибавили в цене примерно 5%.

«Стоимость выросла за год, потому что отели подорожали примерно на 5%. И отдых не мог стать дешевле, меньше, чем на величину отельного удорожания, потому что основные расходы занимают отели. Цены на бензин тоже сдвинулись. Поэтому в основном пляжные поездки выросли, как и стоимость отелей, на 5-6% год к году», - пояснил Сергей Ромашкин.

Отдельно эксперт выделяет Анапу. По его словам, этот курорт в прошлом году продавался по сниженным, фактически антикризисным ценам. Сейчас рынок выравнивается.

«Анапа чуть дороже, в этом году на курорте подтянули цены к конкурентам по пляжному отдыху – Геленджику и Крыму. Соответственно, Анапа подросла на 8-9%, остальные курорты — на 5-6%», - отметил вице-президент АТОР.

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В межсезонье выбирают столицы России и Турцию

Кубанцы уже начали бронировать отдых на бархатный сезон.

По текущей структуре продаж, основной спрос приходится на июль и август. Но сентябрь тоже уже активно бронируют – особенно те, кто любит бархатный сезон и более спокойный отдых.

«Сейчас структура продаж по месяцам примерно такая: около 15% жителей Кубани покупают июнь, около 25% - июль, около 20% - август и около 12% покупают сентябрь. И все это пока касается поездок по России или пляжного отдыха, - рассказал Сергей Ромашкин. - Пляжный отдых летом доминирует. Когда сезон заканчивается, туристические предпочтения жителей Кубани меняются. На первый план выходят экскурсионные и оздоровительные поездки. Тогда наиболее популярны Москва, Санкт-Петербург и санатории Кавминвод»

Если говорить о заграничных направлениях, то первое место для жителей Кубани, как и для многих российских туристов, уверенно удерживает Турция.

«По зарубежным направлениям лидер, безусловно, Турция. Сдвинуть ее с первого места, наверное, еще долго не удастся, - считает эксперт. - Турция существенно ближе к Краснодару, сейчас есть прямые рейсы».

На втором месте пока держится Египет. Но, по словам эксперта, ситуация может измениться, если активнее откроются направления Ближнего Востока.

«На втором месте пока Египет. Возможно, с открытием стран залива, прежде всего Дубая, он может попытаться потеснить Египет со второго места. За третье место борется тройка азиатских направлений: Вьетнам, Таиланд и пляжный Китай, остров Хайнань», - рассказал представитель АТОР.