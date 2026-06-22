«Все лучше и веселей на душе»: Прохор Шаляпин встретил медведя и поразился чистым воздухом в Красной Поляне

Прохор в восторге от Красной Поляны. Фото: скриншот видео

Прохор Шаляпин почти неделю находится в Красной Поляне в Сочи. Известный певец приехал в горы, чтобы поработать на одном из форумов - он уже провел йогу для участников бизнес-встречи, а еще много общался с поклонниками. Но главный гедонист страны - он даже книгу выпустил под названием "Как не уработаться" - после многочисленных мероприятий решил наконец-таки отдохнуть. И отправился шоумен не на сочинские пляжи, а в мини-путешествие в горы на канатке.

Подъем в открытой кабинке позволил Шаляпину увидеть природные красоты. А пока Прохор поднимался все выше и выше, он заметил немало интересного.

"Я лечу над этим миром. Какая красота вокруг! Внизу сейчас видели медвежонка, представляете. А какой воздух! Говорят, чем выше, тем меньше кислорода, но почему-то становится все веселей и лучше на душе", - озарил улыбкой своих подписчиков певец.

Прохор Шаляпин встретил медведя в горах Сочи

Кстати, в кабинке Шаляпин был не один. Некая дама сопровождала его все время, пока он поднимался в гору. Правда, женщина все больше молчала. Скорее всего, это была случайная попутчица, которой повезло провести время рядом с обаятельным Прохором.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пили квас и купили кепки с надписью «Анапа»: Блогеры Анна Покров и Артур Бабич свадебное путешествие провели в Краснодарском крае

«Много ли надо человеку»: Сергей Маковецкий назвал отдых в Краснодаре райским после купания в чане