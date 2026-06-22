15 млн рублей за смерть Тани и Кирилла. Близкие убитых на Кубани аниматоров потребовали возместить моральный вред

Татьяну и Кирилла убили по дороге домой и закопали в лесу

В суде по делу об убийстве аниматоров на Кубани потребовали арестовать имущество подсудимых. С таким ходатайством на заседании 22 июня выступила сторона гособвинения. Имущество Демьяна Кеворкьяна и Арама Татосяна потребовали арестовать для обеспечения гражданского иска, заявленного мамой Татьяны Мостыко Надеждой Плешковой.

Как сообщил корреспондент «КП»-Кубань» из зала суда, речь идет об участке в станице Анастасиевской Славянского района, который принадлежит Демьяну Кеворкьяну. Кроме того, гособвинение потребовало арестовать два автомобиля подсудимого, включая КамАЗ.

У Арама Татосяна есть в собственности одна вторая доля земельного участка и одна вторая жилого дома в селе Черниговском. Гособвинение потребовало наложить арест на землю. Дом под ограничения не попадает - это единственное жилье.

В гражданском иске в качестве возмещения морального вреда за смерть Тани Мостыко потребовали 5 млн рублей. Рассчитаны траты на ритуальные услуги - 38 тысяч рублей - и дорогу мамы убитой студентки из Красноярского края в Краснодар - 153 тысячи рублей. Эти расходы также требуют взыскать с подсудимых.

Адвокаты выступили против ходатайства гособвинителя. Защитник Татосяна Елизавета Бен указала на то, что имущество, которое требуют арестовать, получено непреступным путем.

Суд, в свою очередь, удовлетворил ходатайство и арестовал участок Кеворкьяна и одну вторую участка Татосяна. Распоряжение этим имуществом запрещено. Ограничительные меры наложены до 22 сентября 2026 года.

В суде заявлены еще два иска - о признании вдовы и сына убитого Кирилла Чубко гражданскими истцами и взыскании с подсудимых компенсации морального вреда. В сумме это 10 млн рублей - по 5 млн рублей по каждому иску. Расходы на похороны составили 287 тысяч рублей.

«До настоящего момента моральный вред не возмещен и не предпринималось никаких попыток», - сказал представитель Дарьи Чубко Сергей Ступаев.

Против исков выступили подсудимый Демьян Кеворкьян и его адвокаты. Позицию защитники озвучат на следующем заседании. С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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