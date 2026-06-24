Зарплаты до 135 тысяч рублей: Какие вакансии открыты в парке Галицкого в Краснодаре

Больше всего в парке Галицкого ищут поваров, барменов и официантов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Парк «Краснодар» вместе с Японским садом давно стали одной из главных достопримечательностей Кубани. Ежедневно сюда приезжают тысячи жителей и туристов, а вместе с ростом потока посетителей увеличивается и потребность в сотрудниках. Сегодня работу здесь предлагают как сам парк, так и многочисленные рестораны, кафе и кондитерские, расположенные на его территории.

Наиболее активно персонал набирают гастрономические проекты, работающие в парках Галицкого и Облаков. В высокий туристический сезон работодатели ищут официантов, поваров, администраторов, хостес, сотрудников клининга и работников кухни.

Одной из самых востребованных остается профессия официанта. В итальянском кафе на территории кандидатам предлагают заработную плату от 90 тысяч рублей. При этом опыт работы не является обязательным требованием, а работодатели делают ставку на активных и коммуникабельных сотрудников.

Зарплаты поваров в ресторанах парка Галицкого варьируются от 78 до 135 тысяч рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Есть вакансии и для тех, кто только начинает карьеру в ресторанной сфере. Так, в новую кафе-кондитерскую требуются сборщики десертов. Зарплата начинается от 45 тысяч рублей, предусмотрены официальное трудоустройство, питание и вечерний развоз сотрудников после смены. Работать предстоит с витриной десертов и заказами гостей.

Для соискателей, предпочитающих хозяйственные и технические направления, открыты вакансии мойщиков посуды и сотрудников по уборке гостевых помещений. Доход на таких позициях составляет от 52 до 57 тысяч рублей в месяц. Работникам предлагают полный социальный пакет, бесплатное питание, форму и доставку домой после окончания смены.

В парке "Краснодар" ищут официантов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В самом парке также востребованы специалисты административного профиля. Например, специалисту административно-хозяйственного отдела предлагают зарплату около 66 тысяч рублей. Среди бонусов — официальное оформление, питание за счет работодателя и работа в одной из самых известных локаций Краснодара, включая территорию Японского сада.

Традиционно высокий уровень заработка сохраняется у специалистов ресторанной индустрии. Повара горячего цеха в кафе парка могут рассчитывать на зарплату от 78 тысяч рублей. Более опытным сотрудникам готовы предложить значительно больше. Так, вакансия VIP-повара предусматривает доход от 135 тысяч рублей в месяц.

Среди предложений для работников сферы сервиса выделяется вакансия хостес или администратора зала. Таким специалистам готовы платить от 65 тысяч рублей. В обязанности входит встреча гостей и организация комфортной работы зала.