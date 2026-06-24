Нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба помог сборной Колумбии одержать вторую победу подряд на чемпионате мира

Джон Кордоба выступил на мундиале за Колумбию (под 9 номером). Фото: сборная Колумбии

Нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба продолжает представлять клуб на самом престижном футбольном турнире планеты. На чемпионате мира 2026 года форвард помогает сборной Колумбии добиваться исторически важных результатов, а его команда уже обеспечила себе выход из группы в плей-офф.

Во втором туре группового этапа колумбийцы встречались со сборной ДР Конго. Матч завершился минимальной победой Колумбии со счетом 1:0. Одним из ключевых эпизодов встречи стало участие в голевой атаке именно Джона Кордобы.

Футболист «Краснодара» появился на поле на 58-й минуте. Уже через несколько минут нападающий оказался в центре решающего момента. Во время результативной атаки Кордоба грамотно открылся под передачу партнера, отвлек на себя внимание защитника и тем самым создал пространство для дальнейшего развития эпизода. В итоге мяч оказался в воротах, а Колумбия добыла важнейшие три очка.

Кордоба вместе с Колумбией прошли в плей-офф на ЧМ-2026. Фото: сборная Колумбии

Хотя в официальном протоколе голевая передача на счет Кордобы не записана, его действия стали важной частью атаки, которая принесла победу. Не случайно после матча в социальных сетях ФК «Краснодар» отметили вклад своего нападающего.

«Голевая без касания. Именно так Джон Кордоба помог сборной Колумбии одержать победу над ДР Конго», - написала пресс-служба клуба.

Для самого Кордобы нынешний чемпионат мира стал особенным. Форвард дебютировал на мундиале и получил возможность проявить себя на главной футбольной сцене. Сегодня на его счету уже 21 матч за национальную команду Колумбии и шесть забитых мячей. Два из них он оформил еще во время отборочного турнира к чемпионату мира.

За несколько лет Кордоба стал одним из главных символов клуба и любимцем трибун. Колумбиец выступает за «быков» с 2022 года и за это время провел уже 118 матчей.

Минувший сезон оказался для форварда одним из лучших в карьере. В составе «Краснодара» он сыграл 41 официальный матч, забил 22 мяча и отдал 10 результативных передач. Именно его результативность и лидерские качества стали важным фактором в успешном выступлении команды.

Неудивительно, что именно его многие эксперты называют одним из сильнейших нападающих Российской Премьер-лиги последних лет. Теперь свои качества футболист демонстрирует уже на чемпионате мира.

После двух туров Колумбия набрала шесть очков и гарантировала себе выход в плей-офф. Впереди у команды матч против Португалии, где Джон Кордоба может получить новый шанс проявить себя. Для болельщиков «Краснодара» это еще один повод внимательно следить за мировым первенством и поддерживать одного из главных героев чемпионского состава «быков».