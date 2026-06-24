Пляжи Анапы засыпают чистым песком, а Архипо-Осиповка трещит по швам: Что происходит на курортах Краснодарского края в конце июня

Полные пляжи в Архипо-Осиповке. Фото: Жизнь на море

На курортах Краснодарского края настоящая жара. Погода наладилась, а туристов все больше с каждым днем. На пляжах Сочи, которые в начале июня не были заполнены, становится все больше людей.

Туристов очень много в районе Геленджика. Фото: Жизнь на море

А в Архипо-Осиповке отдыхающим приходится занимать место под солнцем с самого утра, чтобы с комфортом позагорать и искупаться. Многолюдно и в соседнем Геленджике. На Центральном пляже в конце июня уже не протолкнуться, как и в Кабардинке и Дивноморске.

Не меньше людей и в Анапе. Фото: Юрий Озаровский

В Анапе продолжают засыпать пляжи чистым песком. Защитную "подушку" просеивают и готовят для туристов в Витязево. После этого места для отдыха должны получить разрешение на работу.

Вода у берегов Анапы чистая. Фото: Юрий Озаровский

Сейчас в Анапе безопасными признаны 58 пляжей. На них можно спокойно отдыхать, чем и пользуются туристы. На курорте находятся более 100 тысяч человек. А в июле их станет еще больше из-за снятия запрета на купание.

Многолюдно и на Азовском побережье. Море здесь прогревается быстрее, а пляжи песочные, что очень комфортно для отдыха с детьми.

Обстановка на пляжах в Сочи

ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ

Ейск, Приморско-Ахтарск - +26 градусов.

Анапа, Геленджик, Новороссийск - +22 градуса.

Туапсе, Сочи - +23 градуса.

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ШЕЗЛОНГОВ

Геленджик - от 600 рублей.

Анапа - от 400 рублей.

Сочи - от 500 рублей за полдня.

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