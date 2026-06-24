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Общество24 июня 2026 10:47

«Я сильная духом, и это мое призвание»: 22-летняя девушка четыре года спасала бойцов на СВО

Молодая мама из Новороссийска четыре года спасала бойцов на СВО
Галина КОПЫЛОВА
фото из личного архива Анастасии Гераськиной

фото из личного архива Анастасии Гераськиной

Анастасия Гераскина родилась и выросла в Новороссийске. До службы ее жизнь была похожа на жизнь многих девушек: работа, дом, спорт. Вот только увлечения у Насти с детства были скорее «мужские» — спортивный туризм, альпинизм, бокс. За характер ее часто называли хулиганкой и бандиткой.

В 2021 году Анастасия родила дочь, а с началом СВО ушла на передовую наравне с мужчинами. О своем решении говорит коротко: «это долг и призвание». Да и военная тема в семье девушки актуальна: бабушка была военной чертежницей, воевала также в годы ВОВ и прабабушка. Поэтому для самой Анастасии армия не стала случайным поворотом судьбы.

- Желание служить – было с детства. Еще в далеком 2014 году (тогда мне было всего 12 лет) я уже знала, что пойду туда. После просмотренного фильма «Солнцепек» — драмы о событиях в Луганске. Лента тронула до глубины души. И когда пришло время выбирать – остаться дома или идти туда, где страшно, - выбрала второе. Потому что иначе не смогла бы. Родные знали, что, если я что-то решила, переубеждать бесполезно. Сомнения, справлюсь ли я, конечно, были. Но я сильная духом, - признается Настя.

Самым тяжелым для Анастасии оказалось не само решение служить в 22 года, а оставить дома маленькую дочь. Но, по словам, девушки, она знала, что рядом будет самый надежный человек.

- Я знала, что моя мама справится. Скучала сильно. По возможности, приезжала в отпуска. Когда была связь, мы всегда созванивались, я отправляла дочке подарки курьером. Я ее не бросила, это точно. Я просто была в длительных командировках. Мне самой это нужно было, и я была нужна Родине, - объясняет девушка.

С собой на передовую Настя взяла маленькую вещь, каждую секунду напоминала о дочери, - игрушку Лабубу. В тяжелые минуты плюшевый монстрик напоминал, что ее ждут дома.

«Я и 600 мужиков»

На СВО Анастасия служила фельдшером штурмовой роты. Но на передовой должность редко ограничивает круг задач: приходилось выполнять все, что требовала обстановка. Позывной она выбрала быстро — «Багира», в честь любимого персонажа из «Маугли».

Адаптация, по словам девушки, прошла быстро. Мужчины приняли ее без насмешек и предвзятости. Но уважение в подразделении все равно пришлось заслуживать делом.

- Поначалу было сложно: я и 600 мужиков. Они смотрели на меня с недоверием, мол, сколько продержится тут эта принцесса? А когда увидели, что я со всеми видами оружия обращаюсь лучше, чем некоторые из них, не ною по поводу отсутствия возможности помыться, зауважали. Поняли, что пришла работать. Вообще, барышням с короной на СВО делать нечего, - говорит «Багира».

фото из личного архива Анастасии Гераськиной

фото из личного архива Анастасии Гераськиной

За годы службы Анастасия побывала в разных формированиях: «Редут», «Эспаньола», «Дикая дивизия Донбасса», морская пехота. Работала на Харьковском, Донецком, Херсонском направлениях, в Мариуполе, Курске, Керчи.

На некоторых направлениях девушка входила в мобильную группу по отражению атак БПЛА. А основная должность – фельдшер штурмовой группы. Это не только аптечка, жгуты и перевязки. Это готовность идти туда, где опасно. Это эвакуация раненых. И моменты, о которых потом трудно говорить даже самым сильным.

- Морально сложными давалась транспортировка раненых и «двухсотых», - коротко говорит Анастасия.

На форме у девушки немало наград. Самая дорогая для нее – медаль Министерства обороны «За боевые отличия», полученная в 2025 году.

О фронтовом быте Анастасия рассказывает без романтики. Там каждый день может стать испытанием, а каждая задача остается в памяти. Страх, признается Настя, никуда не исчезает. Просто бойцы учатся не давать ему управлять собой. Очень часто помогает обычный юмор, а еще – детские письма.

- Шутками и смехом мы пытаемся не думать о смерти или о том, что в нас сейчас что-нибудь прилетит, - признается Настя. - Особое место на передовой занимают детские письма, которые приходят с гуманитарной помощью. Мы их обожаем. Постоянно читаем, пытаемся отправить ответы, если есть куда.

фото из личного архива Анастасии Гераськиной

фото из личного архива Анастасии Гераськиной

«Стала больше ценить жизнь»

Контракт с Минобороны у Анастасии закончился в этом году. Сейчас ей уже 26 лет и она несколько месяцев находится в заслуженном отпуске – рядом с дочерью и родителями. После четырех лет командировок девушка не скрывает: служба изменила ее. И не все эти изменения оказались простыми.

- Служба изменила меня где-то не в очень хорошую сторону. Сейчас работа с психологами это исправляет. Я стала более агрессивная, вспыльчивая, все равно контузии сказываются. Но при этом я больше стала ценить жизнь, - признается Анастасия.

Сегодня в Новороссийске она занимается военно-патриотической работой с молодежью. А еще хочет развиваться в творчестве.

- После СВО я хочу заняться вокалом и развиваться в творческой стихии, - говорит девушка.

Но окончательно поставить точку в военной службе Анастасия пока не готова. Признается, что в ближайшее время планирует заключить новый контракт.

фото из личного архива Анастасии Гераськиной

фото из личного архива Анастасии Гераськиной

А еще недавно про Анастасию написали песню. В припеве есть строки: «Она идет сквозь дым и пелену, Девчонка, полюбившая войну. Забудьте вы уже, в конце концов, Что у войны не женское лицо».

Песню исполнила Анна Зарецкая - поэтесса, музыкант, композитор, мама четверых детей из Северского района Кубани. С Анастасией они познакомились в реабилитационном центре «Южная ночь» в Джубге. Тогда исполнительница узнала о девушке-военной, что и вдохновило ее на новые строки.