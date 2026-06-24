«Я сильная духом, и это мое призвание»: 22-летняя девушка четыре года спасала бойцов на СВО

фото из личного архива Анастасии Гераськиной

Анастасия Гераскина родилась и выросла в Новороссийске. До службы ее жизнь была похожа на жизнь многих девушек: работа, дом, спорт. Вот только увлечения у Насти с детства были скорее «мужские» — спортивный туризм, альпинизм, бокс. За характер ее часто называли хулиганкой и бандиткой.

В 2021 году Анастасия родила дочь, а с началом СВО ушла на передовую наравне с мужчинами. О своем решении говорит коротко: «это долг и призвание». Да и военная тема в семье девушки актуальна: бабушка была военной чертежницей, воевала также в годы ВОВ и прабабушка. Поэтому для самой Анастасии армия не стала случайным поворотом судьбы.

- Желание служить – было с детства. Еще в далеком 2014 году (тогда мне было всего 12 лет) я уже знала, что пойду туда. После просмотренного фильма «Солнцепек» — драмы о событиях в Луганске. Лента тронула до глубины души. И когда пришло время выбирать – остаться дома или идти туда, где страшно, - выбрала второе. Потому что иначе не смогла бы. Родные знали, что, если я что-то решила, переубеждать бесполезно. Сомнения, справлюсь ли я, конечно, были. Но я сильная духом, - признается Настя.

Самым тяжелым для Анастасии оказалось не само решение служить в 22 года, а оставить дома маленькую дочь. Но, по словам, девушки, она знала, что рядом будет самый надежный человек.

- Я знала, что моя мама справится. Скучала сильно. По возможности, приезжала в отпуска. Когда была связь, мы всегда созванивались, я отправляла дочке подарки курьером. Я ее не бросила, это точно. Я просто была в длительных командировках. Мне самой это нужно было, и я была нужна Родине, - объясняет девушка.

С собой на передовую Настя взяла маленькую вещь, каждую секунду напоминала о дочери, - игрушку Лабубу. В тяжелые минуты плюшевый монстрик напоминал, что ее ждут дома.

«Я и 600 мужиков»

На СВО Анастасия служила фельдшером штурмовой роты. Но на передовой должность редко ограничивает круг задач: приходилось выполнять все, что требовала обстановка. Позывной она выбрала быстро — «Багира», в честь любимого персонажа из «Маугли».

Адаптация, по словам девушки, прошла быстро. Мужчины приняли ее без насмешек и предвзятости. Но уважение в подразделении все равно пришлось заслуживать делом.

- Поначалу было сложно: я и 600 мужиков. Они смотрели на меня с недоверием, мол, сколько продержится тут эта принцесса? А когда увидели, что я со всеми видами оружия обращаюсь лучше, чем некоторые из них, не ною по поводу отсутствия возможности помыться, зауважали. Поняли, что пришла работать. Вообще, барышням с короной на СВО делать нечего, - говорит «Багира».

фото из личного архива Анастасии Гераськиной

За годы службы Анастасия побывала в разных формированиях: «Редут», «Эспаньола», «Дикая дивизия Донбасса», морская пехота. Работала на Харьковском, Донецком, Херсонском направлениях, в Мариуполе, Курске, Керчи.

На некоторых направлениях девушка входила в мобильную группу по отражению атак БПЛА. А основная должность – фельдшер штурмовой группы. Это не только аптечка, жгуты и перевязки. Это готовность идти туда, где опасно. Это эвакуация раненых. И моменты, о которых потом трудно говорить даже самым сильным.

- Морально сложными давалась транспортировка раненых и «двухсотых», - коротко говорит Анастасия.

На форме у девушки немало наград. Самая дорогая для нее – медаль Министерства обороны «За боевые отличия», полученная в 2025 году.

О фронтовом быте Анастасия рассказывает без романтики. Там каждый день может стать испытанием, а каждая задача остается в памяти. Страх, признается Настя, никуда не исчезает. Просто бойцы учатся не давать ему управлять собой. Очень часто помогает обычный юмор, а еще – детские письма.

- Шутками и смехом мы пытаемся не думать о смерти или о том, что в нас сейчас что-нибудь прилетит, - признается Настя. - Особое место на передовой занимают детские письма, которые приходят с гуманитарной помощью. Мы их обожаем. Постоянно читаем, пытаемся отправить ответы, если есть куда.

фото из личного архива Анастасии Гераськиной

«Стала больше ценить жизнь»

Контракт с Минобороны у Анастасии закончился в этом году. Сейчас ей уже 26 лет и она несколько месяцев находится в заслуженном отпуске – рядом с дочерью и родителями. После четырех лет командировок девушка не скрывает: служба изменила ее. И не все эти изменения оказались простыми.

- Служба изменила меня где-то не в очень хорошую сторону. Сейчас работа с психологами это исправляет. Я стала более агрессивная, вспыльчивая, все равно контузии сказываются. Но при этом я больше стала ценить жизнь, - признается Анастасия.

Сегодня в Новороссийске она занимается военно-патриотической работой с молодежью. А еще хочет развиваться в творчестве.

- После СВО я хочу заняться вокалом и развиваться в творческой стихии, - говорит девушка.

Но окончательно поставить точку в военной службе Анастасия пока не готова. Признается, что в ближайшее время планирует заключить новый контракт.

фото из личного архива Анастасии Гераськиной

А еще недавно про Анастасию написали песню. В припеве есть строки: «Она идет сквозь дым и пелену, Девчонка, полюбившая войну. Забудьте вы уже, в конце концов, Что у войны не женское лицо».

Песню исполнила Анна Зарецкая - поэтесса, музыкант, композитор, мама четверых детей из Северского района Кубани. С Анастасией они познакомились в реабилитационном центре «Южная ночь» в Джубге. Тогда исполнительница узнала о девушке-военной, что и вдохновило ее на новые строки.