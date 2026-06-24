Временные ограничения на объем заправки легковых авто вводят в Адыгее Фото из архива КП

Поставки бензина в Адыгее осуществляются в штатном режиме. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Ситуацию с бензином и дизельным топливом в регионе обсудили на заседании оперативного штаба.

«Запасы бензина и дизельного топлива у поставщиков находятся на нормативном уровне. Оснований для перебоев с обеспечением нет», – сказал Мурат Кумпилов.

В то же время на заправках региона наблюдается повышенный спрос. В том числе это вызвано ажиотажем. Так, на отдельных заправках топливо быстро выкупают. Появляются очереди и, соответственно, возникает искусственный дефицит.

Временные ограничения на объем заправки легковых авто в Адыгее

Чтобы стабилизировать ситуацию с бензином, в Адыгее вводят временные ограничения на объем заправки легковых авто. Такие меры позволят распределять топливо равномерно.

«Поручил профильным службам находиться в постоянном контакте с поставщиками. Ситуацию держу на личном контроле», – добавил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

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