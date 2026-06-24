«Мама продает все, что может»: Клиника не выдает тело умершей от отравления вином на Бали сочинки из-за долга в 1,4 млн

Тело Анны остается в морге. Фото: соцсети

50-летняя Анна Коростылева из Сочи умерла в индонезийском госпитале из-за тяжелого отравления спиртным. Женщина приехала на Бали из Вьетнама, где жила уже несколько лет, вместе со своим спутником Игорем в конце мая. Пара планировала отдохнуть и продлить визы. В одном из кафе 1 июня Анна купила местное вино и выпила пару бокалов. Уже через несколько часов ей стало плохо - началась рвота, она не могла смотреть на свет. Перепуганный Игорь отвез Анну в больницу, по дороге туда у женщины начались судороги.

20 ДНЕЙ БОРЬБЫ ЗА ЖИЗНЬ

Анна впала в кому. Медики провели очистку крови, но ситуацию это не улучшило. Женщина перестала реагировать на внешние раздражители, а ЭЭГ показало, что ее мозг умер.

"В диагнозе прописано отправление метанолом, но в крови его не нашли. Определили, что была интоксикация по клиническим данным", - рассказывала подруга женщины Анна.

Результаты ЭЭГ решили подтвердить еще одним исследованием. На нем настояли близкие женщины, чтобы удостовериться в точности диагноза. К сожалению, компьютерная томография показала, что кровоснабжения в головном мозге нет.

Вечером 21 июня сердце Анны перестало биться. Но попрощаться с ней родные и близкие пока не могут.

НЕТ ДЕНЕГ- НЕТ ТЕЛА

Все это время Анна находилась на лечении в клинике в долг. Счета приходили каждый день и превышали 1000 долларов за сутки. За все время безуспешной медицинской помощи родным надо заплатить 1,4 млн рублей - после переговоров клиника согласилась сделать скидку для родственников погибшей женщины.

"Сумма очень большая в любом случае. Еще нужно 300 тысяч на транспортировку тела. Итого 1,7 млн", - рассказал "КП"-Кубань" возлюбленный Анны Игорь Мельников.

По словам друзей Анны, мама женщины, 75-летняя пенсионерка, пытается продать недвижимость, но пока не нашла покупателя для совершения сделки. В то же время открыт сбор средств, чтобы выплатить деньги больнице. Неравнодушным людям удалось собрать всего 200 тыс. рублей.

"Без денег они не выпишут свидетельство о смерти, а оно нужно для санавиации, чтобы доставить Анну в Россию", - продолжает Игорь.

ЧТО С ВИНОМ

Спиртное, которое в тот роковой вечер пила Анна, так и не было исследовано. Но Игорь оставил вино в бутылке, зная, что его можно отправить на анализы.

- На острове мы не нашли ни одной лаборатории поблизости. Ну и вообще, такими вещами, наверное, скорее постфактум нужно заниматься. Душевных сил на это, конечно же, сейчас нет. Разрываться, конечно, сложно. Сейчас решается вопрос с представителем консула по поводу того, как это можно все попробовать через полицию оформить", - рассказал Игорь.

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