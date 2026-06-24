Агроном — профессия для тех, кто хочет видеть результат своего труда в поле

Фото: пресс-служба ГК «Прогресс Агро»

В рамках проекта «Агропрофессии. Выбор будущего» «КП»-Кубань» продолжает знакомить читателей с профессиями, которые уже сегодня обеспечивают продовольственную безопасность страны, и рассказывать о них на примере сотрудников ГК «Прогресс Агро».

Агроном — это специалист, без которого невозможно представить современное растениеводство. Именно он отвечает за возделывание сельскохозяйственных культур: от подготовки почвы и сева до ухода за посевами и уборки урожая.

Что делает агроном?

Работа агронома начинается не только в поле, но и с планирования. Он оценивает состояние почвы и растений, следит за сроками проведения работ, контролирует посев, внесение удобрений, защиту растений и уборочную кампанию.

Каждый день агроном работает вместе с механизаторами, растениеводами, инженерами и руководителями отделений. Его задача - выстроить процесс так, чтобы техника, люди и технологии работали на общий результат.

Сегодня агрономия - это уже не только традиционные знания о земле. В работе используются цифровые карты полей, спутниковые данные и современные системы внесения удобрений, которые помогают точнее работать с каждым участком.

Агрономия — точка роста для молодых специалистов

Сегодня в агропромышленном комплексе растёт потребность в молодых агрономах, которые готовы учиться, работать с современными технологиями и развиваться в реальном производстве.

В «Прогресс Агро» молодые специалисты получают возможность начать карьеру ещё во время обучения: проходить практику, работать рядом с опытными наставниками, участвовать в производственных процессах и постепенно расти в профессии.

Агроном - это работа для тех, кто хочет быть ближе к земле, отвечать за результат и понимать: от твоих решений зависит будущий урожай.

Фото: пресс-служба ГК «Прогресс Агро»

На личном примере

Иван Попов - агроном отделения №16 АО «Рассвет», входящего в ГК «Прогресс Агро». Несмотря на молодой возраст, уже отвечает за производственные процессы на одном из отделений хозяйства площадью около 4 тысяч гектаров. Здесь выращивают озимую пшеницу и ячмень, рапс, сахарную свёклу, кукурузу и кондитерский подсолнечник. Вместе с командой из более чем 20 механизаторов и специалистов Иван участвует в организации и контроле всех полевых работ.

Интерес к сельскому хозяйству появился у него ещё в детстве, тем более что в этой отрасли работала его мама. По окончанию школы Иван заключил целевой договор с компанией и поступил в Кубанский государственный аграрный университет. Сегодня Иван завершает обучение в магистратуре по направлению агрономии и одновременно работает по специальности.

Впервые в поле как сотрудник компании он вышел в 21 год. Первый рабочий день запомнился волнением и неизвестностью, однако коллектив быстро помог освоиться на новом месте.

- Поначалу было страшно, потому что ты ещё не до конца понимаешь, что от тебя требуется. Но меня очень тепло приняли. Коллеги показали поля, познакомили с коллективом, объяснили, как устроена работа. До сих пор многому учусь у своих наставников, — рассказывает Иван.

Первую неделю молодой специалист посвятил изучению структуры полей: знакомился с историей каждого участка, культурами, площадями и особенностями севооборота. Сегодня эти знания помогают ему принимать решения уже самостоятельно.

Во время уборочной кампании Иван контролирует весь процесс - от соблюдения техники безопасности до качества работы техники и сохранности урожая. Он координирует работу механизаторов и водителей, следит за настройкой комбайнов и помогает организовать бесперебойную доставку зерна.

Самым ярким моментом в профессии молодой агроном считает уборку урожая.

- Наверное, именно тогда понимаешь, что выбрал правильную профессию. Когда несколько месяцев работаешь в поле, а потом видишь результат своего труда - это совершенно особое чувство, — говорит Иван.

Фото: пресс-служба ГК «Прогресс Агро»

Почему профессия важна?

Агроном напрямую влияет на будущий урожай. От его решений зависит, когда выйти в поле, как подготовить почву, чем поддержать растения и как защитить посевы от неблагоприятных факторов.

Это профессия, в которой нужно уметь работать с природой, людьми, техникой и информацией. Погода может менять планы, сезон требует высокой ответственности, а результат труда становится виден только спустя время — когда поле даёт урожай.

При этом современный агроном всё чаще работает с цифровыми технологиями и инструментами искусственного интеллекта. В «Прогресс Агро» используются системы точного земледелия, спутниковый мониторинг полей и технологии дифференцированного внесения удобрений. На основе спутниковых данных и алгоритмов искусственного интеллекта формируются цифровые карты полей, которые помогают определить потребности каждого участка и автоматически настроить работу техники. Такие решения позволяют эффективнее использовать ресурсы, снижать затраты и сохранять высокую урожайность.

Почему стоит выбрать эту профессию?

Агрономия - одна из немногих профессий, где результат работы можно увидеть своими глазами. Именно агроном принимает решения, от которых зависят состояние посевов, урожайность и эффективность всего производства.

- Профессия агронома востребована не только в России, но и во всём мире. Люди всегда будут нуждаться в продуктах питания, а значит, специалисты, которые умеют выращивать урожай, останутся необходимыми. В Краснодарском крае получить эту профессию достаточно легко: здесь работают профильные колледжи и вузы, а сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики региона. Сегодня агроном входит в число наиболее востребованных специалистов агропромышленного комплекса и занимает высокие позиции в рейтингах профессий, связанных с сельским хозяйством. Это направление даёт хорошие возможности для трудоустройства, профессионального роста и развития современных компетенций, — говорит Иван.