«Следующая цель – только золото»: Форвард баскетбольного «Локомотива-Кубань» подвёл итоги сезона

Кирилл Темиров. Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань» завершил сезон на мажорной ноте. Команда Томислава Томовича впервые за три последних сезона завоевала медали Единой Лиги ВТБ. В «бронзовой» серии «железнодорожники» разобрались с «Зенитом». Одним из героев «Локо» стал Кирилл Темиров. Воспитанник «Локомотива-Кубань» провёл свой самый результативный сезон и в решающих матчах помог команде добиться нужного результата. После сезона мы встретились с Кириллом в студии радио «КП»-Кубань. В рамках программы «Станция железнодорожная» обсудили итоги чемпионата и личное выступление Кирилла Темирова.

«Нас назвали королями камбэков»

Несмотря на итоговую победу в «бронзовой» серии, начиналось всё для «Локо» не слишком радостно. В первых двух матчах противостояния «железнодорожники» проиграли. Но после неудачного старта команда смогла найти в себе силы, чтобы переломить ее ход.

«Конечно, поражения в Санкт-Петербурге были очень обидными. Но когда мы приехали обратно в Краснодар, то провели собрание с главным тренером. Он сказал, что не важно какой счет, 1-0, 2-0, 3-0, неважно, вы должны выходить и показывать достойную игру... Как нас назвали? Короли камбэков. Поэтому мы и победили в итоге», - рассказал Кирилл Темиров.

Кирилл также отметил особую предматчевую деталь, которую подготовил тренерский штаб для мотивации игроков перед домашними встречами:

«Был листочек А-4, и там были все фотографии, где я один, с командой, с будущей женой со своей, с родителями, с братьями. И так у каждого игрока разные фотографии. Поэтому нас это зарядило очень, мы вышли и выиграли».

«Локомотив-Кубань» заходил в прошедший сезон вместе с Антоном Юдиным на тренерской скамье. Однако в январе специалист был уволен. На его место пришёл серб Томислав Томович. Кирилл Темиров рассказал об изменениях, которые привнёс в команду наставник:

«Мы просто стали быстрее в баскетбол играть. И он просил, чтобы все игроки защищались, чтобы была коммуникация между нами. Все в нападениях, все в защите должны быть. Перестроились мы довольно быстро. Ну, не знаю, как все, я быстро перестроился. Он просто сказал, чего хочет от нас. И мы это выполняли».

Оценивая сезон на 7 баллов из 10, баскетболист подчеркнул, что личная статистика для него вторична, а главная цель на будущее – только золото:

«Лично собой я доволен, но самое главное – не своя личная статистика, а командный результат. Мы забрали медали, это лучший результат... Следующая цель – уже золотые медали... Все это знают, что мы идем за чемпионством».

Кирилл Темиров. Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

«У нас лучшая академия по подготовке молодых кадров»

Также гостем эфира стала Олеся Мозговая – директор Всероссийского чемпионата «Локобаскет – Школьная лига». В эфире она оценила качество подготовки кубанских баскетболистов, а также рассказала о развитии баскетбола в регионе. Она подчеркнула, что уникальная система «Локомотива-Кубань» охватывает ребят с самого раннего возраста, а кубанские воспитанники востребованы на высочайшем уровне:

«Мы считаем, что у нас лучшая академия по подготовке молодых кадров в нашей стране, у нас лучшие тренеры, лучшая база, это наш молодежный тренировочный центр. И, в принципе, участие наших воспитанников в Единой лиге ВТБ не только в нашем клубе, но и в других командах страны, это доказывает».

Олеся Мозговая также отметила, что при наборе в академию приоритет отдается местным талантам, а профессиональные игроки основы регулярно возвращаются в родные города, чтобы вдохновлять детей:

«Последние годы приоритет при наборе в академию мы делаем именно на кубанских мальчишек... Игроки, вышедшие из академии, помогают развитию баскетбола в наших муниципальных образованиях Краснодарского края. Допустим, Кирилл Темиров не забывает свой родной Кропоткин. Буквально в прошлом году мы ездили туда с ним на мастер-класс для детей. В этом году мы планируем такой же мастер-класс».