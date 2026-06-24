Бензин не в дефиците, по данным властей Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В конце первой декады июня Краснодарский край столкнулся с неожиданной проблемой — на автозаправочных станциях региона начали появляться очереди, а в соцсетях замелькали сообщения о перебоях с бензином. Власти отреагировали на ситуацию, заявив, что дефицита топлива в регионе нет, а ажиотаж носит искусственный характер.

Ситуация с бензином в Краснодарском крае 24 июня 2026 года

Первые жалобы от автомобилистов появились в соцсетях 8 июня. Жители Краснодара, Анапы и других городов края сообщали, что на многих заправках закончился бензин АИ-92 и АИ-95, а на некоторых АЗС выстроились длинные очереди. Особенно напряжённая ситуация сложилась в Темрюкском районе, который граничит с Крымом, — там очереди на семи заправках достигали от 20 до 100 автомобилей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в тот же день выступил с заявлением. Он сообщил, что дефицита бензина в регионе нет, а наблюдающиеся сложности носят кратковременный характер.

«Временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС, на большинстве крупных сетевых станций топливо в наличии. Учитывая всплеск спроса, поставщики оперативно оптимизируют логистику, чтобы исключить долгосрочные перебои», — заявил глава региона.

Губернатор также объяснил причину повышенного спроса: из-за «непростой ситуации» в соседних регионах, в частности в Крыму, многие автовладельцы решили запастись бензином впрок, что и вызвало искусственный ажиотаж.

Ситуация с бензином в Краснодарском крае 24 июня 2026 года

Информацию об отсутствии дефицита подтвердили и в оперативном штабе Краснодарского края. По данным министерства ТЭК и ЖКХ, в регионе действуют более тысячи заправочных станций, и лишь на 15 из них временно приостановлена продажа топлива. Ограничения коснулись преимущественно небольших частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущёвском, Славянском и Усть-Лабинском районах.

Как пояснили в оперштабе, возможные ограничения вводят сами АЗС — как правило, в связи с ремонтными работами или логистическими сложностями на фоне возросшего спроса. При этом на подавляющем большинстве заправок края топливо имеется в наличии и отпускается в полном объёме.

ФАС назвала причины перебоев

На заседании оперативного штаба при Краснодарском УФАС участники — представители прокуратуры, министерств экономики, ТЭК и ЖКХ, а также нефтяных компаний — констатировали: краткосрочные прекращения продажи топлива вызваны проблемами с логистикой, которые незамедлительно решаются после устранения трудностей.

Перебои с поставками на небольшие автозаправки привели к дефициту бензина на ряде АЗС и спровоцировали повышенный спрос в крупных сетях. При этом в УФАС подчеркнули, что обстановка с обеспечением региона топливом сохраняется стабильной.

Особое внимание — аграриям

Губернатор также обратил внимание на ситуацию с обеспечением топливом сельхозпроизводителей в преддверии уборочной кампании. 18 июня Кондратьев сообщил, что аграрии Кубани смогут приобретать бензин и дизельное топливо напрямую от заводов-производителей, минуя посредников. За краем закреплена квота в 180 тысяч тонн дизельного топлива и 18 тысяч тонн бензина.

Власти призывают автомобилистов не поддаваться панике, заправлять автомобиль по мере необходимости, а не «впрок», и доверять только официальной информации.

КСТАТИ

Эксперты и власти рекомендуют:

Не создавать ажиотаж. Заправляться по мере необходимости — запасы топлива в регионе есть.

Выбирать крупные сетевые АЗС. Именно там топливо присутствует в полном объёме.

Следить за официальной информацией от органов власти и крупных поставщиков.

Планировать поездки. В часы пик на некоторых заправках всё ещё могут быть очереди.

Ситуация с топливом на Кубани остаётся на контроле властей. Искусственный ажиотаж, по оценкам экспертов, сойдёт на нет в ближайшие дни, как только логистические цепочки будут полностью восстановлены, а автовладельцы перестанут запасаться бензином впрок.