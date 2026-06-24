Кондиционеры есть в каждом втором транспорте. Более 556 трамваев и автобусов в Краснодаре оснащены климат-контролем

Мэр рассказал о планах по модернизации общественного транспорта Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Краснодара Евгений Наумов провел совещание, посвященное развитию системы пассажирских перевозок в краевой столице. Мэр подчеркнул, что системный подход к обновлению общественного транспорта необходим для обеспечения комфорта как горожан, так и гостей города.

«Общественный транспорт — это фундамент городской инфраструктуры. Наша задача — сделать поездки безопасными, доступными и комфортными. Для этого мы планомерно обновляем подвижной состав и оптимизируем маршрутную сеть. Одним из ключевых приоритетов является оснащение техники кондиционерами, чтобы поездки оставались приятными в любую погоду», — отметил Евгений Наумов.

По итогам обсуждения были скорректированы схемы восьми муниципальных маршрутов: на четырех из них автобусы малого класса заменили на транспорт среднего класса.

Вопрос климат-контроля остается в фокусе внимания: на данный момент кондиционерами оборудовано 556 единиц техники из 1100. В разрезе видов транспорта показатели распределяются так: трамваи — 78%, троллейбусы — 62%, автобусы — 39%. Доля оснащенного парка будет расти по мере обновления техники.

В городе также оптимизирована экономика перевозок: заключены контракты на 17 маршрутов с фиксированной стоимостью проезда, в данном сегменте работают семь предприятий. К новому учебному году подготовят 178 автобусов, которые обеспечат подвоз 14 тысяч детей к 15 школам.

Развитие трамвайной сети продолжается: реализуется концессия по западной линии, идет реконструкция улицы Автолюбителей. Параллельно ведется проектирование новых путей в северо-восточную часть города, а также от Немецкой деревни к поселку Колосистому. Параллельно с этим расширяется сеть выделенных полос: на улице Северной полоса была продлена на 1,4 км, в результате чего общая протяженность таких участков в городе достигла 27,4 км.