Торговый центр открыли после нападения парня с мачете. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Торговый центр на Западном обходе в Краснодаре после нападения на людей заработал в штатном режиме. О субботнем дне 20 июня, когда сюда пришел парень с мачете, напоминает лишь мемориал в память о погибшей женщине. У черно-белой фотографии стоят свечи и красные розы в вазе.

Фотография погибшей Ксении. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

19-летний неадекват подкараулил Ксению у МЦФ и ранил. Она скончалась на месте от полученных травм. У 41-летней женщины, которая работала стоматологом, остался муж и двое сыновей 7 и 12 лет. Жертвами парня стали еще несколько человек, в том числе охранник, который пытался задержать нападавшего, и беременная женщина. Сразу после нападения им оказали помощь и доставили в больницу.

У входа в ТЦ находится охранник. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Совершив нападение на посетителей ТЦ, парень поднялся на третий этаж. Там находится детский центр. Он успел поджечь стол, но, к счастью, больше никому не причинил вреда. Его скрутил ветеран СВО. Александр Воевода пришел сюда вместе с женой Татьяной и ребенком. Они хотели отпраздновать 5-летний юбилей сына Ярослава.

Детский центр, где поймали нападавшего, тоже работает. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Увидев парня с мачете с руке, Александр приказал ему лечь на пол и ремнем связал его, а после передал полицейским.

БУДЕТ СИДЕТЬ В СИЗО ДО СУДА

После нападения на посетителей торгового центра следователи завели два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". 19-летний парень до 20 августа отправлен в изолятор. Специалисты проведут ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую.

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