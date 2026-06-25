Дошел до квартиры и рухнул из-за раны: Подросток защитил первоклассника и получил ножом в легкое

Амин вступился за соседа-первоклассника и получил ножом в легкое. Фото: личный архив семьи

Пять дней назад 12-летний Амир пошел выносить мусор из дома в одном из ЖК Анапы. На улице школьник увидел соседа. Первоклассника задирал незнакомый подросток. Амир вступился за приятеля. И этот поступок чуть не стоил ему жизни.

«12-летний подросток, который часто гулял около нашего дома, достал нож и ударил сына в область легкого и убежал. Амир сам вернулся домой, но его состояние ухудшалось на глазах», - рассказывает мама мальчика Хава Шаипова.

Ребенка с ножевыми ранениями доставили в больницу. Там сразу же отвезли в хирургическое отделение и провели несколько операций.

«Сейчас сыну лучше. Но он до сих пор находится в больнице», - говорит мама.

В настоящее время в деле о нападении на школьника разбирается полиция.

«Проверка продолжается, предмет изъят. На маму юного правонарушителя составлен административный материал по ч.1 ст.5.35 КоАП», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Материалы дела сотрудники полиции передадут в следственный комитет.

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