Фото: скриншот видео пресс-службы судов Краснодарского края

В Краснодаре вынесен приговор создателю и руководителю деструктивной религиозной секты «Школа Жизни» Олегу Гармашу. Прикубанский районный суд признал его виновным в создании религиозного объединения, посягающего на личность и права граждан (ч. 1 ст. 239 УК РФ), а также в изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних (п. «а» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что Гармаш основал «Школу Жизни» в Краснодаре в 2005 году. Под видом оказания психологической помощи он вовлекал в организацию жителей города, включая несовершеннолетних. К своим последователям (всего в секте состояло около 25 человек) лидер применял авторскую систему подавления личности, основанную на психологическом насилии и полном подчинении.

Организатора секты отправили в колонию строгого режима

«Отрицая традиционную мораль, медицину и семью, Гармаш провозгласил себя единственным «проводником между мирами», «учителем» и «богом», чьи способности целителя могли решить любые проблемы», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Адептам внушалось, что любые контакты с родственниками и старыми друзьями ведут к «загрязнению родового потока» и влиянию «демонов». За попытки общения с близкими следовало жесткое наказание: провинившихся публично унижали и устраивали им бойкот.

Сам Гармаш нигде не работал и жил исключительно за счет эксплуатации труда своих последователей. Пользуясь полной психологической зависимостью женщин-адептов, лидер секты принуждал их к половой связи под предлогом «изгнания демонов» и «очищения». Две потерпевшие на момент совершения преступлений (в период с сентября 2011 по май 2014 года) являлись несовершеннолетними.

«Свою противоправную деятельность мужчина осуществлял на территории города Краснодара, а также в Апшеронском районе», – уточнили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

Деятельность деструктивной организации была пресечена в декабре 2024 года сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд приговорил Олега Гармаша к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы на срок 3 года и введен запрет на любую деятельность, связанную с работой с детьми, на срок 20 лет. На данный момент приговор суда в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.