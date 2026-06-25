Суббота – с ливнями, воскресенье – с солнцем: Какая погода ожидается на Кубани в последние выходные июня

Погода наладится в предстоящее воскресенье Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Предстоящие выходные в Краснодарском крае начнутся с разгула стихии, однако уже в воскресенье погода наладится, и в регион вернется приятная летняя погода. Подробным прогнозом на последний уик-энд июня с «КП»-Кубань» поделилась заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.

Синоптик напомнила, что до конца суток в субботу, 27 июня, на Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. В дневные и вечерние часы в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и град.

«При развитии кучево-дождевой облачности усилится ветер, его порывы местами будут достигать 15-20 метров в секунду», – рассказала Светлана Попова.

Непогода в первую очередь затронет центральные районы и южную половину края, в том числе Черноморское побережье, но также заденет восток региона. Днем в субботу температура воздуха понизится: столбики термометров покажут всего +22…+27 °C.

В воскресенье, 28 июня, погодная ситуация изменится. Регион окажется в поле повышенного атмосферного давления, благодаря чему осадки прекратятся практически по всей территории Краснодарского края. Сухая и солнечная погода удержится и в понедельник, 29 июня. Вместе с солнцем на Кубань вернется и жара: в воскресенье и понедельник воздух прогреется до +25…+30 градусов.

Ночные температуры в эти дни составят: 27 июня – +14…+19 °C, 28 июня – +12…+17 °C, а 29 июня потеплеет до +15…+20 °C.

Традиционно прохладнее будет в юго-восточных предгорных районах. Там в дневные часы температура не поднимется выше +17…+22 °C, а в ночное время может опускаться до +7…+12 градусов.

Также по ночам и в утренние часы в отдельных районах края возможны туманы. В ночное время ветер будет практически отсутствовать, но днем, по мере прогрева воздуха и развития облачности, его порывы будут усиливаться.