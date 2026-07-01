Ректор СочиГУ: Мы готовим специалистов не для сегодняшнего, а для завтрашнего дня

Фото: СочиГУ

Сочинский государственный университет - не просто вуз курортного города. Сегодня здесь обучаются около шести тысяч студентов, а сам университет становится одним из ключевых образовательных центров подготовки кадров для туризма, строительства, IT и образования на юге России. О том, как развивается СочиГУ, какие проекты реализует и почему работодатели все чаще приходят за кадрами именно сюда, рассказала ректор Наталья Фролова.

ВЕДУЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

- Наталья Владимировна, чем сегодня живет Сочинский государственный университет?

- Главная задача университета - готовить специалистов, которые нужны экономике региона и страны. Причем речь идет не только о профессиях сегодняшнего дня. Мы должны понимать, какие компетенции будут востребованы через несколько лет, поэтому активно развиваем направления, связанные с цифровыми технологиями, искусственным интеллектом и инновациями.

Сегодня в СочиГУ реализуется программа развития до 2036 года. Наша цель - укрепить позиции университета как ведущего образовательного и научного центра для прибрежных туристско-рекреационных территорий.

Мы остаемся лидером Краснодарского края по подготовке кадров для сферы туризма и гостеприимства: здесь учится более половины студентов региона по этим направлениям. Кроме того, университет готовит специалистов для сфер образования, IT, физической культуры и спорта, строительства и архитектуры.

По итогам 2025 года СочиГУ вошел сразу в восемь предметных направлений Национального рейтинга трудоустройства выпускников. А уже в 2026 году университет поднялся с 15-го на 11-е место в рейтинге вузов Южного федерального округа RAEX и вошел в десятку лучших по направлениям «Сервис и туризм» и «Техника и технологии строительства».

- Многие знают СочиГУ как туристический вуз. Но, как оказалось, сильны вы и в инженерном направлении.

- Действительно, это один из наших стратегических приоритетов. Университет обеспечивает значительную часть потребности края в специалистах строительной и архитектурной отраслей.

Наши студенты регулярно становятся победителями и призерами престижных всероссийских конкурсов. Например, выпускник Алексей Гриев вошел в десятку лучших выпускников страны по итогам Всероссийского инженерного конкурса. В этом году выпускница Полина Фоменко стала призером конкурса среди почти 13,5 тысячи участников со всей России.

Но для нас важны не только победы. Главное - чтобы научные разработки находили практическое применение.

Фото: СочиГУ

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ

- Какие проекты сегодня считаются ключевыми для университета?

- Сейчас мы реализуем два крупных технологических проекта.

Первый называется «Акватория устойчивого развития». Он связан с вопросами сохранения береговой линии, развитием гидротехнических сооружений и повышением сейсмобезопасности зданий. В рамках проекта создаются цифровые решения для моделирования прибрежных территорий, разрабатываются новые системы сейсмоизоляции и экологические технологии очистки морской воды.

Второй проект - «Биоритмы Сочи». Наши ученые изучают, как смена климатических зон и часовых поясов влияет на здоровье человека. На базе новых лабораторий будут создаваться программы профилактики нарушений биоритмов и функциональные продукты питания из местного сырья.

Оба проекта основаны на собственных научных разработках и патентах университета. Их результаты смогут использоваться как в строительстве, так и в санаторно-курортной отрасли.

СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО

- Что это означает на практике - опережающая подготовка кадров?

- Университет не может ориентироваться только на текущие запросы работодателей. Мы должны понимать, какие специалисты понадобятся через пять-десять лет.

Сегодняшний первокурсник выйдет на рынок труда уже в другой экономической и технологической реальности. Поэтому наша задача - дать ему не только профессию, но и способность быстро адаптироваться к изменениям.

Такой подход невозможен без участия университета в научных исследованиях и создании новых технологий. Только тогда можно действительно готовить специалистов будущего.

- Как в таком случае выстраивается сотрудничество с работодателями?

- Мы поставили перед собой амбициозную цель: к 2036 году все образовательные программы должны реализовываться совместно с индустриальными партнерами и ведущими российскими вузами.

Уже в новом учебном году запускаются восемь сетевых программ бакалавриата, две магистерские программы и две программы среднего профессионального образования.

Например, направление «Строительство» реализуется совместно с Московским государственным строительным университетом и компанией «Десо». Программа по цифровому маркетингу создана вместе с Государственным университетом управления и Сбербанком.

Студенты получают возможность учиться у ведущих преподавателей страны, проходить стажировки в крупных компаниях и получать сразу несколько квалификаций.

Среди наших партнеров сегодня - Газпром Поляна, Альфа-Банк, ВДЦ «Орленок», Российский университет дружбы народов и многие другие организации.

Фото: СочиГУ

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

- Сколько бюджетных мест предусмотрено в этом году?

- Университет получил 688 бюджетных мест, что на сто больше, чем годом ранее. Из них 165 мест выделено на программы среднего профессионального образования и 523 - на программы высшего образования. Всего же мы планируем принять около 2700 первокурсников.

- Какие направления сейчас пользуются наибольшим спросом?

- Среди программ высшего образования лидируют гостиничное дело, прикладная информатика, строительство, педагогическое образование и логопедия.

В колледже наиболее востребованы поварское и кондитерское дело, ландшафтное строительство, эксплуатация зданий и сооружений, сервис на транспорте и разработка программного обеспечения.

Аспиранты чаще всего выбирают специальность «Региональная и отраслевая экономика». По ней в вузе действует диссертационный совет. Партнером этого направления является Новосибирский государственный университет экономики и управления.

- Почему абитуриенту стоит выбрать именно СочиГУ?

- Во-первых, это возможность поступить на бюджет. Во-вторых, сильный преподавательский состав, который объединяет ученых и практиков из разных регионов страны.

Но главное преимущество - тесная связь с работодателями. Студенты проходят практику на ведущих предприятиях Сочи, участвуют в сетевых программах с крупнейшими вузами и компаниями, получают дополнительные квалификации и реальные перспективы трудоустройства.

И, конечно, нельзя забывать о самом городе. Учиться в Сочи - значит, совмещать качественное образование с жизнью в одном из самых привлекательных и комфортных уголков России.

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