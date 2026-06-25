Молодая мама забрала телефон чужого ребенка и закупилась на маркетплейсе: И ей даже сделали подарок

Женщина прикарманила телефон ребенка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Армавире 10-летний мальчик остался без телефона. Ребенок играл на детской площадке, гаджет оставил на скамейке, а когда вернулся, не нашел его на месте.

Школьник вернулся домой и рассказал обо всем родителям. Хоть на площадке, откуда пропал телефон, не была установлена камера видеонаблюдения, вычислить воришку удалось очень быстро - он сам оставил следы преступления.

Неизвестный стал совершать покупки с похищенного телефона через маркетплейс. Ему удалось сделать закупку на 23 тыс. рублей, но оплата прошла только на 9. Удивительно, что человек выбирал только вещи для новорожденного, заказал даже прогулочную коляску.

«Мы подняли камеры видеонаблюдения и узнали, что заказы совершала молодая мама. Она только что родила», - рассказала «КП»-Кубань» местная жительница Ирина.

Родные мальчика поставили женщине ультиматум - она возвращает телефон, и тогда вопрос решат без привлечения сотрудников полиции. Увидев это сообщение в соцсетях, женщина одумалась и пообещала отдать гаджет ребенку и деньги, которые потратила на покупки.

«Мы не стали давать ход делу. Она раскаялась, не хочется, чтобы у семьи были проблемы. А еще решили, чтобы коляску, которую она заказала для ребенка, оставила себе», - отметила девушка.

Деньги провинившаяся женщина должна вернуть до 3 июля.

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