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Что происходит25 июня 2026 13:00

Экс-глава Анапы Василий Швец возглавил корпорацию «Туризм.РФ»

Бывший глава Анапы Василий Швец назначен руководителем корпорации «Туризм.РФ»
Оксана КАДОЧНИКОВА
Василий Швец. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Василий Швец. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Василий Швец назначен руководителем корпорации «Туризм.РФ». Его кандидатура была утверждена Советом директоров.

Экс-глава Анапы уже познакомился с коллективом. Он был представлен сотрудникам министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

Перед Швецом поставлены задачи по реализации инвестпроектов, которые были запущены ранее.

"Василий Александрович имеет более чем 10-летний опыт в сфере государственного и муниципального управления", - отметили в пресс-службе корпорации.

40-летний Швец занимал должность вице-губернатора Краснодарского края с 2017 года. В 2020 году был назначен на пост главы Анапы. В 2025 году покинул кресло руководителя по собственному желанию.

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