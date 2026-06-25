Все больше туристов на пляжах: В Анапе и Геленджике нет свободных мест в центре

Обстановка на центральном пляже в Анапе. Фото: Юрий Озаровский

Сезон отпусков в самом разгаре. Курорты Краснодарского края традиционно остаются популярными у россиян и в этом году. Например, Анапа стала лидером по росту спроса среди других городов Кубани, говорят эксперты. Он достиг 70% к прошлому году. Тогда на курорт отдыхающие не спешили из-за разлива мазута. Но ситуация поменялась. Море и воздух в Анапе чистые, а на пляжи свозят новый песок, чтобы здесь было безопасно загорать и детям, и взрослым.

Людей в этом году в Анапе очень много. Фото: Юрий Озаровский

Сейчас главным местом притяжения в Анапе остаются пляжи в центре. Здесь очень много людей с самого раннего утра. Погода радует южным солнцем, а море - комфортной температурой. Вода у берегов курорта прогрелась до +22 градусов.

Обстановка в Анапе. Фото: Юрий Озаровский

В этом сезоне первыми заполнились пляжи Геленджика и курортных поселков, которые находятся рядом. В конце июня тут наблюдается ажиотаж. Вся прибрежная полоса занята туристами в Дивноморске, Архипо-Осиповке и Кабардинке.

Обстановка в Архипо-Осиповке. Фото: Жизнь на море

В самом Геленджике еще можно найти полупустые пляжи. Для этого надо отправиться на Тонкий или Толстый мыс. В самой бухте свободных мест мало.

Туристы наслаждаются теплым морем. Фото: Жизнь на море

В Сочи пляжи забиты у Морского порта. Отдохнуть от толп туристов можно в Адлере и Сириусе.

Обстановка в Джубге. Фото: Жизнь на море

В субботу погода закапризничает. По прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае ожидаются ливни, грозы и град. Но уже в воскресенье, 5 июля, все придет в норму, будет светить солнце, а столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

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