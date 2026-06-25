«Король Сочи» за границей, его подручные — на скамье: В Краснодаре начался суд над «бандой Робсона»

Процесс обещает быть долгим Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском краевом суде дан старт процессу, который вновь всколыхнул криминальную хронику Черноморского побережья. Перед коллегией присяжных предстали двое мужчин, которых следствие считает приближёнными лицами криминального авторитета Рубена Татуляна, более известного как Робсон. Эдуард Карагозян и Арутюн Косян обвиняются в участии в организованном преступном сообществе, действовавшем, по версии правоохранителей, с конца 90-х годов.

Сам Татулян, которому инкриминируют руководство бандой, объявлен в международный розыск. Его заочное судебное разбирательство стартует 30 июня. Пока же внимание суда приковано к его предполагаемым сообщникам, которым вменяют эпизоды, растянувшиеся во времени на полтора десятилетия.

Убийство в иномарке

Центральный пункт обвинения Карагозяна — расправа над совладелицей торгового комплекса «Кипарис» Анжелой Жигирь. В сентябре 2012 года ее нашли мертвой в собственном Lexus, припаркованном во дворе частного дома. Пуля попала в голову, смерть наступила мгновенно.

Детали произошедшего следователи восстановили по крупицам. За несколько недель до гибели женщина обсуждала с предпринимателем Антраником Яланузяном передачу прав аренды на участок в Адлере площадью в полгектара. Там располагались коммерческие площади, включая «Кипарис». Сделку курировал Рубен Татулян, выступая гарантом.

После того как стороны пришли к соглашению, Яланузян вручил Робсону один миллион долларов, предназначенных для Жигирь. Именно тогда, полагает обвинение, у криминального лидера созрел план: оставить деньги себе, а владелицу бизнеса устранить. Исполнителем замысла стал Карагозян, действовавший по указке Татуляна, считает следствие.

Мошенничество на доверии

Второй подсудимый, Арутюн Косян, фигурирует в деле о хищении недвижимости у предпринимателя Юрия Оганяна. В 2016 году тот остро нуждался в 10 миллионах рублей. Оганян владел коммерческим помещением площадью 74 квадратных метра и правом аренды участка 0,25 гектара на той же набережной Мзымты.

Косян, находившийся в приятельских отношениях с бизнесменом, предложил схему: занять нужную сумму у знакомого Робсона под залог имущества с обязательством вернуть его после погашения долга. Оганян согласился и подписал документы в конце 2016 года. Но уже в сентябре 2017-го Татулян убедил кредитора уступить права на недвижимость лично ему, заплатив 14 миллионов рублей с учётом процентов. Так предприниматель лишился и помещения, и земли.

Оба обвиняемых свою вину отрицают. Адвокат Косяна настаивает: сделка с Оганяном была абсолютно легальной. Татулян погасил долг предпринимателя, заплатив кредитору больше оговорённой суммы, и в ответ получил залоговую недвижимость. Защитник также подверг сомнению версию следствия о том, что Косян вступил в ОПС ещё в 1998 году, тогда как единственный инкриминируемый ему эпизод датируется 2016-м. По мнению адвоката, маловероятно, чтобы главарь банды ждал почти два десятилетия, чтобы привлечь подельника к «работе», пишет «Ъ».

Криминальное наследие Робсона

По данным следствия, организованное сообщество Татуляна действовало с 1998 года и оставило кровавый след в сочинской истории. Ему приписывают убийства, рейдерские захваты и вымогательства. В числе жертв — не только предприниматели, но и журналисты: в 2002 году неизвестные обстреляли корреспондента газеты «Сочи» Сергея Золовкина, публиковавшего критические материалы о Робсоне.

Сам Татулян был задержан в Армении в ноябре 2025 года, но Ереван не выдал его России, сославшись на его армянское гражданство. Теперь его судьбу будет решать заочный процесс, который начнётся 30 июня.

А пока краснодарские присяжные заслушали обвинительное заключение. Впереди — долгое разбирательство, в котором двум фигурантам предстоит доказывать свою непричастность к преступлениям, совершённым почти два десятилетия назад.