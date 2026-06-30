Кубань накрывает июльская жара: Столбики на термометрах стремятся к +35

Жара задержится в регионе

Краснодарский край вступает в по-настоящему жаркое лето. Грозовые дожди дадут лишь краткую передышку перед надвигающимся зноем. Синоптики прогнозируют, что в первых числах июля температура будет зашкаливать за 30 градусов.

«Неустойчивость в атмосфере над территорией Краснодарского края сформирует циклоническая депрессия, сформировавшаяся над Кавказом. В такой ситуации в послеполуденные часы местами пройдут грозовые дожди, однако они не помешают росту температуры, и столбики термометров будут штурмовать 30-градусную отметку», — рассказал ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

Таким образом, дожди, если и придут, будут кратковременными и локальными — серьезного облегчения от жары ждать не стоит. Дневная температура воздуха в Краснодаре составит +29…+31 градус.

Уже завтра, в среду, 1 июля, грозовая активность сойдет на нет. Синоптики обещают ясную погоду без осадков. Ночью воздух прогреется до +16…+18 градусов, а днем температура поднимется до +30…+32 градусов.

Синоптики предупреждают: с наступлением июля на Краснодарский край опустится купол высокого атмосферного давления, который определит погоду на несколько дней вперед.

«Мы будем находиться в поле повышенного давления, и в связи с этим ожидается преимущественно сухая погода», — рассказала заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.

Дожди практически полностью исчезнут с прогнозов. Небольшое исключение синоптики допускают лишь вечером 3 июля, когда в отдельных районах края из-за роста облачности может пройти слабый дождь. Однако общую картину это не изменит.

К 3 июля столбики термометров в Краснодарском крае достигнут +30…+35 градусов. В юго-восточных предгорных районах будет немного свежее — около +24…+29 градусов днем. Ночи также останутся теплыми: на большей части края — +17…+22 градуса, в предгорьях — +12…+17 градусов.

Июльский зной, по оценкам синоптиков, обещает быть классическим южным: солнечным, горячим и практически без осадков.

Медики в такие периоды традиционно рекомендуют ограничить пребывание на открытом солнце в дневные часы, пить больше воды и не забывать о средствах защиты от ультрафиолета.