Из цветущей брюнетки превратилась в потухшую бродягу: Россиянка, живущая в Таиланде, бьет бутылки о машины и не платит за отель

Анна сильно изменилась после жизни за границей. Фото: соцсети

Жительница Новороссийска Анна Ульяненко нуждается в помощи. Об этом сообщил хозяин ресторана на Пхукете в своих соцсетях. 35-летняя женщина жила в отеле, но через несколько дней ей отказали в проживании из-за того, что она не смогла оплатить номер. Собрав вещи, Анна не уехала из этого места и часто приходила в ресторан поблизости. Там туристка вела себя агрессивно и приставала к посетителям.

«Ситуация становится все более серьезной. Она бросает бутылки в машины, проезжающие по главной дороге. Никто не пострадал, но это создает очевидную угрозу безопасности как для наших гостей, так и для окружающих», - сообщает владелец ресторана швед по имени Пауль.

На замечания женщина не реагирует. Мужчина, обеспокоенный ее состоянием, говорит, что у Анны возможно, есть проблемы с психическим здоровьем, или она находится под запрещенными веществами.

«Мы искренне не хотим, чтобы она попала в неприятности. Ей явно нужна профессиональная помощь. Наша цель не в том, чтобы доставить ей неприятности — мы просто пытаемся найти безопасное и гуманное решение как для нее, так и для всех окружающих», - отмечает Пауль.

Он обратился к русскому коммьюнити в Таиланде с просьбой помочь разыскать родственников женщины, которые смогли бы забрать ее домой. В противном случае Анне грозит тюрьма.

Волонтерам удалось связаться с бабушкой Анны в Новороссийске. Сейчас решается вопрос о возвращении женщины на родину.

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