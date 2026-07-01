Своя квартира, но только через 29 лет: В Краснодаре упал средний срок выплат по ипотеке

Почти 90% квартир в новостройках Краснодара покупают в ипотеку Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ипотека остается главным инструментом покупки жилья в Краснодаре. Несмотря на действующие ограничения банков, высокие ставки и более строгие требования к заемщикам, жители города продолжают оформлять кредиты на квартиры в новостройках. Такие выводы следуют из данных аналитического агентства bnMAP.pro по итогам января – апреля 2026 года.

Как стало известно «КП»-Кубань», по сравнению с тем же периодом прошлого года количество квартир, приобретенных с использованием ипотеки, выросло на 9,1% - с 4,5 до 4,9 тысячи объектов. Одновременно увеличилась и доля ипотечных сделок. Если год назад кредит использовался при покупке 75,8% квартир, то сейчас показатель достиг 87,8%. С учетом предварительных данных за май ипотека фигурирует примерно в 86% сделок на первичном рынке.

Еще одна особенность рынка - продолжительный срок кредитования. В среднем ипотеку жители Краснодара оформляют на 28,5 года. Это лишь немного меньше, чем годом ранее, когда показатель составлял 28,9 года. Такая тенденция говорит о том, что покупатели по-прежнему стараются снизить ежемесячную финансовую нагрузку за счет максимально длительного срока выплаты кредита.

«Изменений пока нет в семейной ипотеке, все ожидают их. На этом фоне действительно произошел остаточный рост ипотечного рынка. В основном активность проявляют семьи с одним ребенком, которые опасаются возможного повышения ставки», - рассказал «КП»-Кубань» руководитель агентства недвижимости «ТАК» Виталий Юхнов.

По его словам, спрос заставляет девелоперов активнее конкурировать за покупателей. Чтобы сохранить продажи, строительные компании предлагают различные акции, скидки и специальные программы, которые помогают сделать покупку жилья более доступной.

Часть краснодарцев все еще покупают квартиры за наличку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

При этом эксперт считает, что официальные показатели доли ипотечных сделок могут быть несколько завышены.

«Рост числа ипотечных сделок действительно есть, однако говорить о том, что ипотека занимает почти 88% всего рынка недвижимости Краснодара, сегодня сложно. На вторичном рынке покупателей также достаточно много, просто они стали гораздо внимательнее выбирать объекты и анализировать предложения», - пояснил Виталий Юхнов.

По его оценке, доля покупателей, которые приобретают недвижимость без привлечения кредита, сегодня составляет около 23-25%. Это говорит о том, что собственные накопления по-прежнему остаются важным источником финансирования сделок.

Эксперт также обращает внимание на изменение среднего срока ипотечного кредита. По его мнению, уменьшение этого показателя связано не столько с желанием заемщиков быстрее рассчитаться с банком, сколько с условиями конкретных программ кредитования.

«Снижение срока имеет место быть, но чаще всего связано не с желанием покупателя, а с условиями или обстоятельствами приобретения жилья», - добавил специалист.