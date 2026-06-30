Рисковал собой, но не дрогнул: Обезвредивший напавшего на ТЦ парня герой СВО получил ведомственную награду от Бастрыкина

Александр Воевода и Андрей Маслов. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

Мужчина, который обезвредил напавшего на торговый центр в Краснодаре 19-летнего парня, получил награду от Александра Бастрыкина. Ведомственную медаль «Доблесть и отвага» по поручению председателя Следственного комитета России Александру Воеводе вручил глава регионального СУ СК Андрей Маслов.

"Александр Владимирович Воевода, находившийся в момент происшествия в торговом центре, проявив самоотверженность и отвагу в условиях, связанных с риском для собственной жизни и здоровья, обезвредил нападавшего, связал ему руки и удерживал до прибытия сотрудников правоохранительных органов", - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Александр Воевода 20 июня, в день нападения на ТЦ на Западном Обходе, был в семьей. Его сыну Ярославу исполнилось 5 лет, и они с женой готовили ребенку сюрприз - праздничный обед и игры в детском центре. Но планы резко поменялись. Мужчина увидел бегущего по коридорам парня с мачете в руках и погнался за ним. После он приказал напавшему на людей молодому человеку лечь на пол и связал ему руки ремнем.

"Руководитель регионального следственного управления поблагодарил Александра за смелость, решительность и мужественные действия в чрезвычайной ситуации", - отметили в ведомстве.

За проявленную смелость участник СВО и выпускник Казачьего кадетского корпуса Александр Воевода получил также премию им. Тиграна Кеосаяна. Ее вручает вдова режиссера Маргарита Симоньян людям, которые во время внештатных ситуаций помогают окружающим.

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