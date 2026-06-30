Ей некому помочь: Россиянка, устроившая дебош в ресторане Таиланда, украла корм для собак и задержана полицией

Поведение Анны шокирует не только местных, но и ее родных. Фото: Светлана Шерстобаева

Жительница Новороссийска попала в сложную ситуацию в Таиланде. 35-летняя Анна Ульяненко улетела за границу весной на отдых, но уже в июне перестала платить за отель. Хозяева попросили ее покинуть номер, после чего женщина начала бродяжничать и вести себя неадекватно - приставала к посетителям в местном ресторане и закидала бутылками машины.

"Ей явно нужна профессиональная помощь. Наша цель не в том, чтобы доставить ей неприятности, мы пытаемся найти безопасное и гуманное решение как для нее, так и для всех окружающих", - рассказал владелец ресторана Пауль, где часто видели Анну.

После этих сообщений начались поиски родственников Анны. Оказалось, что ее воспитывали бабушка и дедушка, мать лишена родительских прав. Еще в марте женщина высылала деньги своим родным, но потом перестала это делать. Подруги Анны в Новороссийске не понимают, что с ней случилось. Она всегда хорошо училась, следила за собой и занималась спортом.

Анна сильно изменилась. Фото: соцсети

"Совсем недавно, еще до проблем, которые сейчас накатились как снежный ком, ей собрали денег на билет, предлагали вернуться в Новороссийск, где у нее есть квартира, но та наотрез отказалась", - рассказала волонтер, живущая в Таиланде, Светлана Шерстобоева.

После дебоша в ресторане Анна совершила проступок, который может привести ее на скамью подсудимых. Ночью женщина проникла в храм и пыталась отобрать корм для собак, который собирают местные зооволонтеры.

"Россиянка нашкодила сразу на несколько статей: покушение на кражу (или грабеж), проникновение в чужое жилище. Оба преступления совершены в ночное время (после шести вечера), что является отягчающим обстоятельством", - говорит Шерстобаева.

На место была вызвана полиция. Но и при стражах порядка Анна вела себя неадекватно. Она разгромила участок, после чего ее отправили в госпиталь в психиатрическое отделение.

"Как выяснилось, у Анны нет оверстея (документы на пребывание в стране истекли. - Прим. ред.), просрочка визы наступит только в первой декаде июля".

Как Анну вызволят из Таиланда, пока непонятно. Пожилые родственники не могут перечислять деньги на ее лечение и решать проблемы с документами. Волонтеры также отказались помогать россиянке.

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