Десять смертей от одной стопки: бабушка и внучка в Сочи ответят за чачу-убийцу в суде

Над продавцами и изготовителями смертельного суррогата начинается суд Фото: Сергей НАДЕЖДИН. Перейти в Фотобанк КП

Адлерский районный суд Сочи принял к рассмотрению уголовное дело, которое потрясло всю страну прошлым летом. В августе 2025 года на рынке «Казачий» продавался алкоголь, убивавший людей одним глотком. Жертвами суррогатной чачи стали десять человек. Еще несколько выжили чудом.

Как начиналась трагедия

Рынок, где продавали паленый алкоголь

В разгар курортного сезона на прилавках адлерского рынка «Казачий» пластиковые бутылки с надписью «домашняя чача» были всегда в ассортименте. Их продавали две женщины — 71-летняя Этери Цвижба и её 30-летняя внучка Олеся Пачалия. С виду — обычные торговки фруктами, которые заодно предлагали гостям курорта «напиток из тутовника и дыни». Никто не подозревал, что за этим сладким названием скрывается смертельный коктейль.

Первыми под удар попали отдыхающие из Комсомольска-на-Амуре. Супруги Дарья и Максим с двумя дочерьми возвращались домой на поезде. Решили попробовать купленную на рынке чачу. Дарья отпила всего одну стопку. Через несколько часов ей стало плохо, на станции Россошь Воронежской области женщину сняли с поезда в тяжелом состоянии, но спасти не удалось. Следом скончался её муж. Двое детей остались сиротами.

В тот же день в больницы Сочи поступили ещё пять человек с одинаковыми симптомами: адская головная боль, потеря координации, «мушки» перед глазами, стремительная потеря зрения, кома. Причина — метанол. Технический спирт, который в сто раз превышает допустимую концентрацию. Людям хватило нескольких глотков.

Одной из жертв стала бабушка сочинца Всеволода Орлова, его 57-летняя мать и 42-летний дядя. Семья собралась на пикник, выпила чачи и в течение трёх дней ушла из жизни. День рождения бабушки стал днём её похорон. Четвёртая женщина из этой компании едва выжила — врачи боролись за её жизнь несколько дней.

Всего смертельная чача унесла жизни не менее десяти человек. По некоторым данным, число жертв может достигать четырнадцати.

Цепочка яда: от прилавка до производителя

Следствие быстро вышло на след. 7 августа Этери Цвижбу и Олесю Пачалию арестовали. Им предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Женщины, как установило следствие, «заведомо зная, что реализуемая ими алкогольная продукция изготовлена кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности, продали её под видом домашнего вина и чачи».

Двух женщин задержали сразу

Но продавцы — лишь звено в цепи. Кроме них, обвинения предъявлены пятерым мужчинам: Севиндику Садаеву, Шабану Шабанову, Мохамеду Элтанбадави, Айману Эльмадбули и Арарату Акопяну. Все они фигурируют как лица, причастные к производству и сбыту небезопасной продукции. А Арарат Акопян, помимо этого, обвиняется в нелегальном изготовлении алкоголя в крупном размере.

Предварительное слушание назначено на 3 июля. На скамье подсудимых — семь человек. К слову, рынок, где продавалась ядовитая чача, в прошлом году снесли.