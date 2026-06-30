Признание 2-летней девочки оборвало душу: Няня из Краснодара может быть причастна к развращению своей воспитанницы

Девочка рассказала маме о походах в гости вместе с няней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре разбираются в деле о возможном развращении двухлетней девочки. О сексуальном насилии заявила мама малышки. По словам женщины, за дочерью долгое время присматривала няня, молодая девушка. Воспитательница была приветливая, хорошо ладила с девочкой, они часто уходили гулять.

Мама не беспокоилась, пока не услышала рассказ дочери. На ломаном детском языке малышка рассказала, что они вместе с няней ходили в гости «к дяде», и там он целовал девочку.

Это признание дочери прозвучало, как гром среди ясного неба. Женщина пыталась восстановить детали и узнать у няни, что происходило во время их прогулок.

«Оказывается, они уходили в другой микрорайон. Я на это согласия не давала. А потом по рассказам дочери я поняла, что при ней смотрели взрослые фильмы и заставляли ее повторять все, что происходило на экране», - утверждает мама девочки.

После шокирующих рассказов дочери женщина устроила допрос няне. Но она все обвинения отрицала. Тогда мать написала заявление в полицию. Сейчас дело передано следователям.

«Ведется проверка всех фактов», - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Пока официальных комментариев по делу никто не дает. Пока обвинения, выдвинутые няне матерью, строятся на словах двухлетнего ребенка. И они требуют тщательной проверки и проведения множества экспертиз.