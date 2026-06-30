Поддельные курьеры. Краснодарка похищала золото и часы Cartier в США

Мошенница из России крала посылки на 90 тысяч долларов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В США арестовали уроженку Краснодара, которая под видом курьера похищала посылки с золотыми слитками и часами Cartier. Общий ущерб составил 90 тысяч долларов.

Как выяснило издание SHOT, 34-летняя Вероника Митина состояла в преступной онлайн-группировке, где искала жертв через мессенджеры. Действуя по указанию кураторов, она находила объявления о дорогостоящих заказах, связывалась с заказчиками и прибывала на адрес. У клиентов даже не возникало подозрений, что они имеют дело с ушлой мошенницей. Вероника Митина подъезжала на автомобиле Lexus с заметными номерными знаками и демонстрировала на экране телефона якобы данные о посылке.

В период с августа 2025 года по апрель 2026 года девушка совершила три крупные кражи. В руки лжекурьера попали часы Cartier стоимостью 8 тысяч долларов, две золотые монеты за 9,5 тысячи и золотые слитки на 70 тысяч долларов.

Правоохранители вышли на след и задержали подозреваемую. Причем обвинения в кражах ей выдвинули, когда она уже находилась под стражей в исправительном центре Тёрнера Гилфорда Найта. Отрицать вину было бессмысленно: все эпизоды преступной деятельности зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Сейчас россиянке предъявлен ряд обвинений, включая крупную кражу, участие в организованной мошеннической схеме, незаконное использование средств связи и сбыт похищенного имущества.

Кстати, ранее по аналогичным обвинениям был задержан 43-летний россиянин Владимир Кудяков: он использовал поддельные документы для кражи ценных отправлений, работая под видом службы доставки в чатах русскоязычных жителей США. Следствию еще предстоит выяснить, были ли Митина и Кудяков соучастниками одной схемы.

Митиной предъявлено 12 обвинений, включая организованное мошенничество, крупную кражу, незаконное использование средств связи и сбыт краденого имущества. Девушка уже признала свою вину.

Вероника Митина – уроженка Краснодара. Ее семья несколько лет назад перебралась в США. Впрочем, корни 34-летняя женщина не потеряла и часто навещала оставшихся в России родственников.